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Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову 

RT на русском и ещё 3 32 минуты назад
Гособвинитель запросил 25 лет колонии Шамсутдинову
Фото: РИА Новости © Евгений Епанчинцев
Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным. Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя.

25 октября 2019 года солдат-срочник застрелил восемь человек в воинской части в Забайкалье и ранил ещё двоих. Ему грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.
Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве.
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Криминал , Происшествия , Рамиль Шамсутдинов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край , Краснокаменск , Красноярский Край
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