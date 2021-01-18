В Китае за сутки выявили более 100 случаев коронавируса

Китайские врачи выявили за сутки 109 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.

Среди новых случаев заболевания 16 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае , три — в провинции Шэньси, по два — в провинциях Чжэцзян и Хунань, по одному — в Пекине, Тяньцзине, провинциях Фуцзянь, Гуандун и Сычуань.

Ещё 93 случая являются внутренними: 54 из них выявлены в провинции Хэбэй, 30 — в провинции Цзилинь, семь — в провинции Хэйлунцзян, два — в Пекине.