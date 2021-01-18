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В Китае за сутки выявили 109 новых случаев коронавируса 

RT на русском 27 минут назад
В Китае за сутки выявили более 100 случаев коронавируса
Фото: EPA/ТАСС
Китайские врачи выявили за сутки 109 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает ТАСС.
Среди новых случаев заболевания 16 являются ввозными: четыре из них выявлены в Шанхае, три — в провинции Шэньси, по два — в провинциях Чжэцзян и Хунань, по одному — в Пекине, Тяньцзине, провинциях Фуцзянь, Гуандун и Сычуань.
Ещё 93 случая являются внутренними: 54 из них выявлены в провинции Хэбэй, 30 — в провинции Цзилинь, семь — в провинции Хэйлунцзян, два — в Пекине.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения надеется на тесное сотрудничество с Китаем по вопросу выявления источника COVID-19.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Китай , Пекин , Шанхай
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