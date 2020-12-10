Пока вы не уснули: эксперт посоветовал обменять рубли на доллары

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Запад продвигает сценарии смены политического режима в России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Он назвал главным за 15 лет событием в российской внешней политике осознание Западом того факта, что Россия является самостоятельной державой.

Марсианский корабль Starship Илона Маска впервые взлетел на большую высоту, спланировал, перевернулся и взорвался уже на земле. Это испытание открывает новую страницу в истории космонавтики.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 562 человека. Это на три случая больше, чем сутками ранее, когда скончались 559 пациентов. Всего за время пандемии в России, по данным штаба, скончались 45 280 человек.

Ситуация в Сирии может взорваться не в пользу России. Об этом, заявил директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Федоров . Он высказал мнение, что все ключевые политические вопросы в Сирии решатся в 2021 году, а сейчас там нагнетается внутреннее напряжение.

Российский регулятор банковского сектора предложил на законодательном уровне ужесточить правила продажи кредитными организациями небанковских продуктов и услуг, пишет РБК. ЦБ хочет обязать банки раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме.

Вакцина «Спутник V» оказалась в центре политической интриги, направленной против Владимира Зеленского. Он не может принять щедрое предложение российской стороны, как следствие, станет соучастником массового убийства украинских граждан, предупреждают в «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа».

Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом заявил Михаил Мишустин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра, считает он.

Рубль к концу года успеет дополнительно окрепнуть, но курса ниже 70 за доллар ждать не стоит, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Российская валюта снова начнет падать в цене, а значит, при некотором ее укреплении целесообразно будет переложить часть свободных рублей в другие активы, считают аналитики. Эксперты отметили, что в целом для россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте, уже сейчас сложился довольно благоприятный фон для обмена рублей на доллары.

Ученые называют землетрясение, произошедшее в Бурятии и Приангарье 10 декабря, самым сильным с 1999 года. Жители этих регионов рассказали "Газете.Ru", что почувствовали сильную тряску и услышали "страшный грохот", поэтому очень испугались за себя и близких.