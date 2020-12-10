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Москва

Пока вы не уснули: россиянам посоветовали избавиться от рублей 

Сергей Василенок 30 минут назад
Пока вы не уснули: эксперт посоветовал обменять рубли на доллары
Фото: РИА Новости
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Лавров обрушился на Запад

Запад продвигает сценарии смены политического режима в России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал главным за 15 лет событием в российской внешней политике осознание Западом того факта, что Россия является самостоятельной державой.
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Корабль Маска произвел фурор

Марсианский корабль Starship Илона Маска впервые взлетел на большую высоту, спланировал, перевернулся и взорвался уже на земле. Это испытание открывает новую страницу в истории космонавтики.
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В России число смертей от COVID превысило 45 тысяч

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 562 человека. Это на три случая больше, чем сутками ранее, когда скончались 559 пациентов. Всего за время пандемии в России, по данным штаба, скончались 45 280 человек.
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Пророчество у Норкина: РФ столкнется с Турцией

Ситуация в Сирии может взорваться не в пользу России. Об этом, заявил директор Центра политических исследований и консалтинга Андрей Федоров. Он высказал мнение, что все ключевые политические вопросы в Сирии решатся в 2021 году, а сейчас там нагнетается внутреннее напряжение.
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ЦБ защитит россиян от банков

Российский регулятор банковского сектора предложил на законодательном уровне ужесточить правила продажи кредитными организациями небанковских продуктов и услуг, пишет РБК. ЦБ хочет обязать банки раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме.
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Россия загнала Зеленского в ловушку

Вакцина «Спутник V» оказалась в центре политической интриги, направленной против Владимира Зеленского. Он не может принять щедрое предложение российской стороны, как следствие, станет соучастником массового убийства украинских граждан, предупреждают в «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа».
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Россияне смогут оформить пенсию по-новому

Правительство России подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях. Об этом заявил Михаил Мишустин.
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Эрдоган дал совет армянам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра, считает он.
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Временное укрепление: что будет с рублем в конце года

Рубль к концу года успеет дополнительно окрепнуть, но курса ниже 70 за доллар ждать не стоит, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Российская валюта снова начнет падать в цене, а значит, при некотором ее укреплении целесообразно будет переложить часть свободных рублей в другие активы, считают аналитики. Эксперты отметили, что в целом для россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте, уже сейчас сложился довольно благоприятный фон для обмена рублей на доллары.
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Сильное землетрясение произошло в Бурятии и Приангарье

Ученые называют землетрясение, произошедшее в Бурятии и Приангарье 10 декабря, самым сильным с 1999 года. Жители этих регионов рассказали "Газете.Ru", что почувствовали сильную тряску и услышали "страшный грохот", поэтому очень испугались за себя и близких.
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Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
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В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Зеленский , Андрей Федоров , Михаил Мишустин , Сергей Лавров , Правительство РФ , Центральный банк России , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Reuters
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