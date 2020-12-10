«Шатало весь дом»: сильное землетрясение в РФ

Ученые называют землетрясение, произошедшее в Бурятии и Приангарье 10 декабря, самым сильным с 1999 года. Жители этих регионов рассказали "Газете.Ru", что почувствовали сильную тряску и услышали "страшный грохот", поэтому очень испугались за себя и близких. О том, к каким последствиям привело землетрясение, рассказывает "Газета.Ru".

Утром 10 декабря землетрясение произошло в Бурятии и Иркутской области , сообщили в региональных главках МЧС

Началось все в 5.45 по местному времени (10.45 мск). Эпицентр природного катаклизма пришелся на озеро Байкал в Кабанском районе Бурятии — там интенсивность землетрясения составила 7,6 балла. В Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. В МЧС напомнили, что землетрясения в 5-7 баллов оцениваются как сильные, в 1-4 балла — слабые, в 8 и более — разрушительные.

Ученые называют это землетрясение самым сильным для середины Байкала с 1999 года.

«Да, такое сильное [в последний раз было] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское землетрясение (произошло на юге Байкала — «Газета.Ru) и Быстринское землетрясение (тоже юг), а в середине Байкала были более слабые, но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

Жители Иркутска рассказали, что почувствовали во время катаклизма «подземные толчки», «сильную тряску» и «качание мебели». «Я проснулась от того, что мой кот упал с подоконника. Он, видимо, не понял, что происходит, и испугался. Я подскочила и побежала в детскую. Дочь даже не проснулась. Было страшно, я испугалась за ребенка», — рассказала «Газете.Ru» горожанка Алиса.

По словам иркутян, на землетрясение странно реагировали животные. «Я испугалась, а муж даже ничего не понял в тот момент. Со стенки все попадало, и попугаи сильно испугались. Они будто с ума сошли — такой шум от них стоял минут за пять до землетрясения и после него, а во время толчков они молчали», — поделилась местная жительница Ольга.

По данным администрации Иркутска, после землетрясения в 18 школах, ряде детских садов, а также в учреждениях спорта и культуры города образовались трещины и осыпалась штукатурка. В здании кинодосугового центра «Россия» обрушился подвесной потолок — на время ремонта заведение закрыли.

«Данные повреждения не представляют угрозы», — констатировал заммэра города Виталий Барышников.

Но почувствовали землетрясение и в других городах области — житель Ангарска Игорь даже услышал звук, похожий на взрыв.

«Я находился дома, спал. Проснулся от сильного толчка. Еще я услышал что-то похожее на взрыв — возможно, мне это показалось, так как был спросонья. Насколько я знаю, в некоторых панельных домах потрескались стены и в магазинах отвалились части потолка», — поделился мужчина.

Разрушения в зданиях отмечают многие жители Ангарска. «Дома ощутила вибрацию мебели, дверей и пола. Было некомфортно. Длилось считанные минуты. В хрущевках есть трещины, кое-где обвалились натяжные потолки», — заметила горожанка Марина.

В Бурятии почувствовали землетрясение жители семи районов: города Улан-Удэ, а также Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского и Тарбагатайского районов. Сейчас 75 групп МЧС республики обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики населенных пунктов на предмет разрушений — пока ни повреждений, ни жертв не обнаружено, сообщает ведомство.

Жители республики подтверждают: явных разрушений в домах нет, хотя ночью их «очень сильно тряхнуло».

«Такое ощущение, что диван, на котором я спал, подскакивал. Гул был страшный, слышен был грохот. Конечно, было не по себе. Сразу в голове уроки ОБЖ, как себя вести в случае землетрясения», — рассказал житель Кабанского района Денис.

Мужчина поделился, что в результате катаклизма пострадал его младший брат. «Он спал к стене лицом и нос разбил о стену — так трясло», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Затронули толчки и город Гусиноозерск, расположенный в Селенгинском районе. «Супруга очень испугалась, толчки продолжались примерно одну минуту. Было немного страшно и мне. Чувствовал, что шатает весь дом, ну и мебель тряслась немного», — рассказал местный житель Александр (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru»).

Это уже четвертое за год землетрясение на Байкале, сила которого превысила четыре балла.