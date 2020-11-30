Пока вы не уснули: «провал» России в Карабахе обрадовал Киев

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Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле
Телеграм-канал BAZA
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на территории московского Кремля.
Названа вакцина со 100-процентной эффективностью
Акции американской фармацевтической компании Moderna на предварительных торгах в США в понедельник подскочили в цене на 12% после выхода новостей об успешных испытаниях разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Путин обратился к чиновникам с призывом
Президент России Владимир Путин призвал чиновников решать проблему с динамикой доходов россиян с помощью инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
В США расхвалили вторгшийся в российские воды эсминец
Эсминец John McCain типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет Popular Mechanics.
"Ситуация критическая": Аксенов сделал заявление
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, для ее решения ведется плановая работа по бурению скважин с целью увеличения добычи воды из подземных источников.
В Киеве порадовались "провалу" России в Карабахе
В Нагорном Карабахе Россия выиграла тактически, но проиграла стратегически, пишет украинский военный эксперт в статье антироссийского содержания.
Евросоюз теряет еще одну страну
Польская оппозиция заявила, что бюджетный спор Варшавы с Евросоюзом может привести к исключению страны из ЕС.
МВД изменит экзамен на права
Статистика аварийности на дорогах повлияет на изменение билетов к экзамену на водительские права.
Россия стала лидером по подозрительным матчам
Международная ассоциация честных ставок (IBIA) ежеквартально публикует отчёты о подозрительных матчах по всему миру. Совсем недавно доля России в таких списках была крошечной.
Россиян обвинили в проблемах пенсионной системы
Затянувшиеся сроки разработки законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), анонсированного ЦБ в январе текущего года, связаны с недоверием граждан и низким уровнем их доходов.
Российской экономике нашли "новую нефть"
Туризм и индустрия гостеприимства в будущем могут стать "новой нефтью" для российской экономики, заявила на онлайн-конференции ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.