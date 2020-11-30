Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пока вы не уснули: в Киеве порадовались «провалу» России в Карабахе 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: «провал» России в Карабахе обрадовал Киев
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

Телеграм-канал BAZA
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой на территории московского Кремля.
Читать новость полностью

Названа вакцина со 100-процентной эффективностью

Акции американской фармацевтической компании Moderna на предварительных торгах в США в понедельник подскочили в цене на 12% после выхода новостей об успешных испытаниях разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Читать новость полностью

Путин обратился к чиновникам с призывом

Президент России Владимир Путин призвал чиновников решать проблему с динамикой доходов россиян с помощью инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.
Читать новость полностью

В США расхвалили вторгшийся в российские воды эсминец

Эсминец John McCain типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет Popular Mechanics.
Читать новость полностью

"Ситуация критическая": Аксенов сделал заявление

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, для ее решения ведется плановая работа по бурению скважин с целью увеличения добычи воды из подземных источников.
Читать новость полностью

В Киеве порадовались "провалу" России в Карабахе

В Нагорном Карабахе Россия выиграла тактически, но проиграла стратегически, пишет украинский военный эксперт в статье антироссийского содержания.
Читать новость полностью

Евросоюз теряет еще одну страну

Польская оппозиция заявила, что бюджетный спор Варшавы с Евросоюзом может привести к исключению страны из ЕС.
Читать новость полностью

МВД изменит экзамен на права

Статистика аварийности на дорогах повлияет на изменение билетов к экзамену на водительские права.
Читать новость полностью

Россия стала лидером по подозрительным матчам

Международная ассоциация честных ставок (IBIA) ежеквартально публикует отчёты о подозрительных матчах по всему миру. Совсем недавно доля России в таких списках была крошечной.
Читать новость полностью

Россиян обвинили в проблемах пенсионной системы

Затянувшиеся сроки разработки законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), анонсированного ЦБ в январе текущего года, связаны с недоверием граждан и низким уровнем их доходов.
Читать новость полностью

Российской экономике нашли "новую нефть"

Туризм и индустрия гостеприимства в будущем могут стать "новой нефтью" для российской экономики, заявила на онлайн-конференции ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Читать новость полностью
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Комментарии 95
В мире , Сергей Аксенов , Зарина Догузова , Владимир Путин , Ростуризм , ЕС , МВД , Федеральная служба охраны , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть