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В США заявили о превосходстве вторгшегося в российские воды эсминца 

Lenta.ru 42 минуты назад
В США расхвалили вторгшийся в российские воды эсминец
Фото: Reuters
Эсминец John McCain типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США превосходит большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155 Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет Popular Mechanics.
Американский журнал обратил внимание на новость ТАСС, посвященную вторжению в российские воды американского корабля, вытесненного российским. Комментируя данную публикацию, в Popular Mechanics заявили, что John McCain «на самом деле больше, новее и лучше вооружен», чем «Адмирал Виноградов».
В ноябре John McCain вторгся в территориальные воды России (залив Петра Великого на Дальнем Востоке) на два километра, после чего был вытеснен «Адмиралом Виноградовым». В седьмом флоте США, к которому приписан John McCain, опровергли нарушение границы, заявив, что эсминец действовал в рамках операции по свободе судоходства Freedom Of Navigation Operation (FONOP).
В феврале агентство Mil.Press FLOT в своем рейтинге заявило, что по уровню боевых возможностей в 2019 году ВМФ России более чем в два раза уступает ВМС США.
В августе 2019 года The National Interest написало, что ВМФ России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную.
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Армия , Оружие , США
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