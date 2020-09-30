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Пока вы не уснули: в РФ раскрыли цели «ядерного скальпеля» США 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: в РФ раскрыли цели «ядерного скальпеля» США
Фото: depositphotos.com
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Евгений Медведев , Алексей Немерюк , Ильхам Алиев , Ангела Меркель , Никита Потураев , Алина Загитова , Валерий Шульжик , Госдума , Правительство РФ , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , США
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