Пока вы не уснули: в РФ раскрыли цели «ядерного скальпеля» США 

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Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Карабахе

Армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

В партии Зеленского захотели переименовать Россию

Алиев выдвинул условие для прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.

Меркель отказалась признавать победу Лукашенко

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской

Либо я, либо Медведева: жесткий ультиматум Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поставила продюсеров шоу «Ледниковый период» перед выбором: вести программу будет либо она, либо серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева

Призыв в армию: звезду ММА отправили в Карабах

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Чемпион известного японского промоушена Rizin в легком весе Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах для участия в военных действиях.

Внесен законопроект о «заморозке» накопительной пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

В России раскрыли места «ядерного скальпеля»

Использование США тактического ядерного оружия возможно в нескольких локальных конфликтах.

В Москве продолжают закрывать магазины

В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Умер Валерий Шульжик

Детский писатель, драматург, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Владимир Шульжик умер в Москве в возрасте 81 года