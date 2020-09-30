Пока вы не уснули: в РФ раскрыли цели «ядерного скальпеля» США 

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Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Карабахе
Армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.
В партии Зеленского захотели переименовать Россию
Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию, заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Алиев выдвинул условие для прекращения огня в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод армянских войск является единственным условием прекращения боевых действий.
Меркель отказалась признавать победу Лукашенко
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Либо я, либо Медведева: жесткий ультиматум Загитовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поставила продюсеров шоу «Ледниковый период» перед выбором: вести программу будет либо она, либо серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева.
Призыв в армию: звезду ММА отправили в Карабах
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Чемпион известного японского промоушена Rizin в легком весе Тофик Мусаев отправился в Нагорный Карабах для участия в военных действиях.
Внесен законопроект о «заморозке» накопительной пенсии
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года. Текст документа в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.
В России раскрыли места «ядерного скальпеля»
Использование США тактического ядерного оружия возможно в нескольких локальных конфликтах.
В Москве продолжают закрывать магазины
В Москве временно закрыли несколько детских магазинов и салонов красоты из-за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Умер Валерий Шульжик
Детский писатель, драматург, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Владимир Шульжик умер в Москве в возрасте 81 года