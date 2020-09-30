В партии Зеленского захотели переименовать Россию

"Каждая нация сама решает, как называть соседей", — заявил парламентарий.

В действительности в отношении России не употреблялось название "Московское царство". С конца XV века и до середины XVI использовалось название "Русское государство". Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.