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Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Карабахе 

Артём Кульша 20 минут назад
Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Карабахе
Фото: РИА Новости
Армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Силовики», заявили в Министерстве обороны Армении.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Вчера в Минобороны Армении сообщили, что истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции сбил армянский истребитель Су-25. Власти Азербайджана назвали это бредом и ложью. Сегодня азербайджанское Министерство обороны сообщило, что в ходе боев 29 сентября военнослужащие Азербайджана вывели из строя зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении. Последние это опровергли.
Во время предыдущего обострения ситуации в Нагорном Карабахе в июле политолог Ильгар Велизаде заявил, что, помимо вооруженного противостояния, Армения и Азербайджан определенно ведут информационную войну с использованием фейков.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
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Армия , В мире , Война, Карабах , Министерство обороны , Азербайджан
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