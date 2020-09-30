Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Карабахе 

Все новости на карте

Армия Азербайджана начала широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Силовики», заявили в Министерстве обороны Армении.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Вчера в Минобороны Армении сообщили, что истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции сбил армянский истребитель Су-25. Власти Азербайджана назвали это бредом и ложью. Сегодня азербайджанское Министерство обороны сообщило, что в ходе боев 29 сентября военнослужащие Азербайджана вывели из строя зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении. Последние это опровергли.

Во время предыдущего обострения ситуации в Нагорном Карабахе в июле политолог Ильгар Велизаде заявил, что, помимо вооруженного противостояния, Армения и Азербайджан определенно ведут информационную войну с использованием фейков.