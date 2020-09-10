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Пока вы не уснули: Лукашенко показали Белоруссию в составе России 

Сергей Василенок 35 минут назад
Пока вы не уснули: Лукашенко показали Белоруссию в составе России
Фото: EPA
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Комментарии 28
В мире , Дмитрий Мезенцев , Алексей Навальный , Ирина Роднина , Виктор Цой , Константин Меладзе , Алина Загитова , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Полина Гагарина , Минэнерго , НАТО , Ведомости , РИА Новости , РБК , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье" , Reuters
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