Пока вы не уснули: Лукашенко показали Белоруссию в составе России 

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Обзор иноСМИ: Москва готовит подарок Лукашенко

«Волкам» НАТО грозит бурная реакция «русского медведя»Шведское издание Nyhetsbanken заявило, что решение Стокгольма принимать у себя силы НАТО оказалось слишком опасным.

СМИ: Навальный прервал молчание

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального значительно улучшилось после выхода из комы, сообщает РБК со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Россияне получат газ бесплатно

Россиянам, проживающим в четырех регионах, в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго . Такая модель получила название социальной концепции газификации.

Черный столб дыма: порт Бейрута полыхает

В порту столицы Ливана полыхает пожар. Видеозапись инцидента разместил Telegram-канал 360tv. ru. На кадрах, опубликованных каналом, видно густой черный столб дыма, который поднимается над портом.

Названы первые жертвы обвала рубля

Последствием падения курса рубля по отношению к твердым валютам станет удорожание автомобилей, бытовой техники и лекарств, заявили эксперты, опрошенные изданием Deita. ru.

Лукашенко напомнили о Белоруссии в составе России

Российский посол Дмитрий Мезенцев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и вручил ему книгу с картой белорусских земель в составе Российской империи.

Загитова оказалась в центре крупного скандала

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что фигуристка Алина Загитова будет способна продолжить спортивную карьеру по окончании «Ледникового периода», но федерации фигурного катания следует задуматься о ее исключении из состава сборной.

Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера

Ведущий Владимир Соловьев задал простой вопрос и довел члена Координационного совета белорусской оппозиции «просто до истерики», отметил автор Telegram-канала «Корнилов».

Трагедия в Китае: погибли блогерша из РФ и ее парень

29-летняя россиянка, блогер из Волгограда Дарья Канова трагически погибла в ДТП в Китае по вине пьяного водителя. Все произошло на острове Хайнань, в городе Хайкоу на автомобильном мосту «Эпоха».

Меладзе предстанет перед судом