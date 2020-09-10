Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Константин Меладзе даст показания суду по иску к Полине Гагариной 

Вечерняя Москва и ещё 1 44 минуты назад
Меладзе предстанет перед судом
Фото: ТАСС
Композитор Константин Меладзе предстанет перед судом в разбирательствах между певицей Полиной Гагариной и исполнительницей Ольгой Кормухиной. Дело касается плагиата песни «Кукушка» Виктора Цоя.
Кормухина отстаивает свои права на оригинальную переработку хита. Отмечается, что артистка работала над ней совместно с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым. Версию одобрил сын солиста группы «Кино» в 2010 году. Певица утверждает, что именно эту версию, композитором которой выступил Константин Меладзе, исполнила Гагарина в саунд-треке к фильму «Битва за Севастополь».
Ее представитель Валерия Рытвина отметила, что никто кроме Кормухиной не может предоставить документов, подтверждающих переработку песни, передает «Стархит».

— Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы, — уточнила девушка.

Права на песню «Кукушка» с 1993 года принадлежат некой управляющей компании. Именно поэтому артистам, желающим исполнять эту композицию, необходимо подписать с ней договор. Однако документы о праве переработки песни Гагариной и Меладзе признаны судом недействительными.
Следующее заседание назначили на 25 сентября. Там композитор выступит со своими комментариями.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Вечерняя Москва: последние новости
Надежда Ангарская рассказала, почему закрыли Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, почему закрыли Comedy Woman «Это перебор»: поклонники раскритиковали Каменских за фото в бикини «Это перебор»: поклонники раскритиковали Каменских за фото в бикини Звезда «Уральских пельменей» подрабатывает электриком Звезда «Уральских пельменей» подрабатывает электриком
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Алексей Белов , Виктор Цой , Константин Меладзе , Полина Гагарина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все довольны?»: Охлобыстин о приговоре Ефремову
«Все довольны?»: Охлобыстин о приговоре Ефремову
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб»
Помилование президента: как Ефремову остаться на свободе
Помилование президента: как Ефремову остаться на свободе
Жириновский начал готовить амнистию для Ефремова
Жириновский начал готовить амнистию для Ефремова
Видео
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
00:50
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
Происшествия
Погром с топором в супермаркете попал на видео
00:55
Погром с топором в супермаркете попал на видео
Происшествия
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
00:30
Трагедия в Сургуте: опубликован список погибших
Происшествия
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
00:12
Совместное видео Козловского и Акиньшиной слили в Сеть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение