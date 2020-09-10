Меладзе предстанет перед судом

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Кормухина отстаивает свои права на оригинальную переработку хита. Отмечается, что артистка работала над ней совместно с лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым . Версию одобрил сын солиста группы «Кино» в 2010 году. Певица утверждает, что именно эту версию, композитором которой выступил Константин Меладзе, исполнила Гагарина в саунд-треке к фильму «Битва за Севастополь».

Ее представитель Валерия Рытвина отметила, что никто кроме Кормухиной не может предоставить документов, подтверждающих переработку песни, передает «Стархит».

— Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы, — уточнила девушка.

Права на песню «Кукушка» с 1993 года принадлежат некой управляющей компании. Именно поэтому артистам, желающим исполнять эту композицию, необходимо подписать с ней договор. Однако документы о праве переработки песни Гагариной и Меладзе признаны судом недействительными.

Следующее заседание назначили на 25 сентября. Там композитор выступит со своими комментариями.