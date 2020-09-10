Лукашенко напомнили о Белоруссии в составе России

Российский посол Дмитрий Мезенцев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и вручил ему книгу с картой белорусских земель в составе Российской империи. Это первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.

В книге содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи, пишет БелТА.

Мезенцев сопроводил вручение подарка словами: «Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому».