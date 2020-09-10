Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российский посол подарил Лукашенко карту Беларуси в составе Российской империи 

Русская Планета 1 час назад
Лукашенко напомнили о Белоруссии в составе России
Фото: РИА Новости
Российский посол Дмитрий Мезенцев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с прошедшим днем рождения и вручил ему книгу с картой белорусских земель в составе Российской империи. Это первый экземпляр факсимильного издания 1866 года.
В книге содержатся топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи, пишет БелТА.
Мезенцев сопроводил вручение подарка словами: «Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому».
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российским послам шампанское, подаренное ей на 50-летие. Ей могло не понравиться, что игристое произведено в Крыму.
Видео дня. Киркоров рассказал, сколько потратил на отдых
Русская Планета: последние новости
«Я готов защищать мою страну до конца» Лукашенко объяснил появление с автоматом «Я готов защищать мою страну до конца» Лукашенко объяснил появление с автоматом Следы «Новичка» нашли на бутылке воды Алексея Навального в самолете Следы «Новичка» нашли на бутылке воды Алексея Навального в самолете В ВОЗ посоветовали странам готовиться к новой эпидемии В ВОЗ посоветовали странам готовиться к новой эпидемии
В мире , Дмитрий Мезенцев , Керсти Кальюлайд , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
«Это унизительно»: российская учительница взорвала Сеть
Су-27 не позволил нарушить границу
Су-27 не позволил нарушить границу
«Жалоб нет. Ушибы есть»: в Минске допрашивают Колесникову
«Жалоб нет. Ушибы есть»: в Минске допрашивают Колесникову
Трамп дал объяснение войнам США
Трамп дал объяснение войнам США
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение