Пока вы не уснули: в России вновь повысят пенсионный возраст 

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ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России — задержаны 13 человек, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.
"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — говорится в релизе.
Любые спекуляции на тему возможной деноминации рубля нужны для маскировки предстоящего распила зон влияния, активов и других ценных ресурсов, считает доктор экономических наук Валентин Катасонов. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», передает ИА Deita.
Экономист напомнил, что в недавней истории России уже происходили похожие процессы, и в большинстве случаев они скрывали за собой денежную реформу, у которой всегда есть заинтересованные в ней лица.
Лидеры оппозиции в Белоруссии придерживаются официальной позиции властей республики по вопросу статуса Крыма. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в интервью украинскому изданию Lb.ua.
На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу бывшая глава предвыборного штаба Виктора Бабарико заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Белоруссией, и «не комментирует то, чего не знает».
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Далее они приблизились к границе с Крымом и пролетели над побережьем Азовского моря.
Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может пойти на беспрецедентный шаг: отказаться от многих проектов и продать часть активов. Об этом пишет CNN.
В период с 2023 по 2027 гг. российские власти произведут очередное повышение пенсионного возраста, полагая, что «пипл схавает», заявил «Свободной прессе» экономист Владислав Жуковский. По его мнению, наивно полагать, что «людоедская» пенсионная реформа закончилась, когда «она только начинается».
Опрошенные журналистами эксперты, анализируя текущую экономическую ситуацию, пришли к выводу, что российских пенсионеров ждут не очень радужные перспективы.
В Сети появилось впечатляющее видео, на котором глава республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов со станкового пулемета стреляет по бочкам с газом. Журналисты назвали ролик отсылкой к политическому кризису в Белоруссии.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», Бердымухамедов из пулемета, установленного на крыше джипа Cadillac, ведет прицельную стрельбу по мишеням в виде бочек с газом. Прямое попадание спровоцировало мощный взрыв.
В журнале The Lancet опубликованы официальные результаты двух первых фаз испытаний российской вакцины "Спутник V", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Предварительные данные показывают, что вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов.
Женщина, пострадавшая при столкновении микроавтобуса с автобусом в Анапе, умерла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В ведомстве сообщили, что «женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась», передает ТАСС.