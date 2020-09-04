Пока вы не уснули: в России вновь повысят пенсионный возраст 

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ФСБ предотвратила массовые убийства в ряде регионов России — задержаны 13 человек, готовивших преступления в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

"В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — говорится в релизе.

Любые спекуляции на тему возможной деноминации рубля нужны для маскировки предстоящего распила зон влияния, активов и других ценных ресурсов, считает доктор экономических наук Валентин Катасонов . Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», передает ИА Deita.

Экономист напомнил, что в недавней истории России уже происходили похожие процессы, и в большинстве случаев они скрывали за собой денежную реформу, у которой всегда есть заинтересованные в ней лица.

Лидеры оппозиции в Белоруссии придерживаются официальной позиции властей республики по вопросу статуса Крыма. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова в интервью украинскому изданию Lb.ua.

На просьбу журналиста озвучить ее позицию по Крыму и Донбассу бывшая глава предвыборного штаба Виктора Бабарико заявила, что последние месяцы она сосредоточена на повестке, связанной с Белоруссией, и «не комментирует то, чего не знает».

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к Крыму со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

B-52H вылетели с авиабазы Фэрфорд, расположенной в графстве Глостершир в Англии, и впоследствии вошли в воздушное пространство Украины. Далее они приблизились к границе с Крымом и пролетели над побережьем Азовского моря.

Пандемия коронавируса сильно повлияла на энергетическую отрасль, подтолкнув ведущих игроков к изменениям в бизнесе. В их число входит и саудовская Saudi Aramco, крупнейший и самый богатый производитель нефти в мире. Из-за обвала цен на сырье и снижения спроса компания может пойти на беспрецедентный шаг: отказаться от многих проектов и продать часть активов. Об этом пишет CNN.

В период с 2023 по 2027 гг. российские власти произведут очередное повышение пенсионного возраста, полагая, что «пипл схавает», заявил «Свободной прессе» экономист Владислав Жуковский . По его мнению, наивно полагать, что «людоедская» пенсионная реформа закончилась, когда «она только начинается».

Опрошенные журналистами эксперты, анализируя текущую экономическую ситуацию, пришли к выводу, что российских пенсионеров ждут не очень радужные перспективы.

В Сети появилось впечатляющее видео, на котором глава республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов со станкового пулемета стреляет по бочкам с газом. Журналисты назвали ролик отсылкой к политическому кризису в Белоруссии.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», Бердымухамедов из пулемета, установленного на крыше джипа Cadillac, ведет прицельную стрельбу по мишеням в виде бочек с газом. Прямое попадание спровоцировало мощный взрыв.

В журнале The Lancet опубликованы официальные результаты двух первых фаз испытаний российской вакцины "Спутник V", разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Предварительные данные показывают, что вакцина обеспечивает хороший ответ антител и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Женщина, пострадавшая при столкновении микроавтобуса с автобусом в Анапе, умерла, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве сообщили, что «женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась», передает ТАСС.