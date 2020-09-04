Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пример для Лукашенко: президент Туркмении устроил стрельбу 

Павел Тиунов 47 минут назад
Пример Лукашенко: президент Туркмении устроил стрельбу
Фото: РИА Новости
В Сети появилось впечатляющее видео, на котором глава республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов со станкового пулемета стреляет по бочкам с газом. Журналисты назвали ролик отсылкой к политическому кризису в Белоруссии.
В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», Бердымухамедов из пулемета, установленного на крыше джипа Cadillac, ведет прицельную стрельбу по мишеням в виде бочек с газом. Прямое попадание спровоцировало мощный взрыв.

«Бердымухамедов не понимает, что там за проблемы у Лукашенко», — подписали видео журналисты.

Издание «СНГ. Сегодня» отмечает, что ролик был снят во время инспекции главой государства нового учебно-тренировочного полигона туркменской армии. В ходе визита Бердымухамедов проверил оснащенность территории, а также призвал повысить эффективность боевой подготовки солдат и офицеров. Он лично проверил навыки стрельбы представителей командования, указал им на ошибки и продемонстрировал свою «идеальную» стрелковую подготовку.
В июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», в СМИ появились слухи о смерти Гурбангулы Бердымухамедов. Информацию о кончине президента распространили туркменские блогеры, которые впоследствии опровергли свои публикации и извинились.
Комментарии 15
В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , Туркмения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую
«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
01:24
Заброшенный маяк Анива на Сахалине попал на видео
В мире
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
01:28
Секретная лаборатория мефедрона попала на видео
Происшествия
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
00:36
Невеста, фотограф и визажист оказались смыты в воду
Происшествия
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
01:00
Скандал с игрушечным пистолетом попал на видео
Происшествия
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
04:04
Появилось видео встречи Мишустина с Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение