Пример Лукашенко: президент Туркмении устроил стрельбу

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Пул N3», Бердымухамедов из пулемета, установленного на крыше джипа Cadillac, ведет прицельную стрельбу по мишеням в виде бочек с газом. Прямое попадание спровоцировало мощный взрыв.

«Бердымухамедов не понимает, что там за проблемы у Лукашенко», — подписали видео журналисты.

Издание «СНГ. Сегодня» отмечает , что ролик был снят во время инспекции главой государства нового учебно-тренировочного полигона туркменской армии. В ходе визита Бердымухамедов проверил оснащенность территории, а также призвал повысить эффективность боевой подготовки солдат и офицеров. Он лично проверил навыки стрельбы представителей командования, указал им на ошибки и продемонстрировал свою «идеальную» стрелковую подготовку.

В июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», в СМИ появились слухи о смерти Гурбангулы Бердымухамедов. Информацию о кончине президента распространили туркменские блогеры, которые впоследствии опровергли свои публикации и извинились.