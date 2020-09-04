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МИД Украины призвал остановить «Северный поток — 2» из-за Навального 

RT на русском и ещё 6 9 минут назад
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
Фото: © Nord Stream 2 / Paul Langrock
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

«Украина исходит из того, что на данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике России, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода «Северный поток — 2», — цитирует главу МИД Интерфакс-Украина.

По его словам, в случае завершения проекта Москва «будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их потом, в частности, в свои агрессивные действия».
Дипломат призвал «очень комплексно подойти к этому вопросу» и «наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для России за её действия».
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.
После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить СП-2. С аналогичным призывом выступил американский сенатор Том Коттон.
В Кремле назвали такие заявления эмоциональными и подчеркнули, что речь идёт о коммерческом проекте, который в интересах энергобезопасности всего Европейского континента.
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В мире , Политика , Северный поток 2 , Отравление Навального , Алексей Навальный , Том Коттон , Дмитрий Кулеба , МИД , Интерфакс
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