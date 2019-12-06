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Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 

Рамблер 45 минут назад

Трампу придется согласиться на предложение Путина

Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора.

Бурджанадзе обратилась за помощью к России

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе попросила главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева оказать содействие в освобождении задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важу Гаприндашвили.

Превзошли ожидания: турки испытали С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.

Порошенко дал Зеленскому главный совет

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Доллар по 70: что ждет россиян перед Новым годом

Перед Новым годом рубль ждет давление и, не исключено, падение до 70-и за доллар. Об этом пишет «Газета.ru».

Кадырова заподозрили в причастности к убийству

Немецкий таблоид Bild в статье под заголовком «Глава Чечни хотел отомстить за убитого отца?» пишет о якобы причастности Рамзана Кадырова к убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине.

65 ударов ножом: россиянин убил жену и тещу

42-летний житель Краснодарского края зарезал в Крыму своих 37-летнюю жену и 66-летнюю тещу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс мечтает наложить лапу на пенсионные накопления россиян. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил журналист Юрий Пронько.

Новогодний прогноз оказался оккультической ересью

Информация о том, что Москву в новогоднюю ночь накроют аномальные морозы, возможно получена с помощью «астрологии, космологии или шаманизма», заявил ТАСС и.о. Руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящее время синоптики способны прогнозировать климатические является за 5-6 дней до их наступления.

Появилось видео нападения Зайцева на жену

В семье российского хоккеиста Никиты Зайцева разгорелся скандал. Экс-супруга спортсмена Маргарита подала иск о взыскании алиментов на содержание их общих детей. Однако защитник «Оттавы», по всей вероятности, предпочел решить этот вопрос по-своему и «в досудебном порядке».
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Юрий Пронько , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Чубайс , Нино Бурджанадзе , Никита Зайцев , Владимир Путин , Зелимхан Хангошвили , Константин Косачев , Роснано , Совет Федерации , Газета.Ru , РИА Новости , Bild , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , США
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