Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 

Трампу придется согласиться на предложение Путина
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора.
Бурджанадзе обратилась за помощью к России
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе попросила главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева оказать содействие в освобождении задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важу Гаприндашвили.
Превзошли ожидания: турки испытали С-400
Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Порошенко дал Зеленскому главный совет
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Доллар по 70: что ждет россиян перед Новым годом
Перед Новым годом рубль ждет давление и, не исключено, падение до 70-и за доллар. Об этом пишет «Газета.ru».
Кадырова заподозрили в причастности к убийству
Немецкий таблоид Bild в статье под заголовком «Глава Чечни хотел отомстить за убитого отца?» пишет о якобы причастности Рамзана Кадырова к убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине.
65 ударов ножом: россиянин убил жену и тещу
42-летний житель Краснодарского края зарезал в Крыму своих 37-летнюю жену и 66-летнюю тещу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян
Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс мечтает наложить лапу на пенсионные накопления россиян. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил журналист Юрий Пронько.
Новогодний прогноз оказался оккультической ересью
Информация о том, что Москву в новогоднюю ночь накроют аномальные морозы, возможно получена с помощью «астрологии, космологии или шаманизма», заявил ТАСС и.о. Руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящее время синоптики способны прогнозировать климатические является за 5-6 дней до их наступления.
Появилось видео нападения Зайцева на жену
В семье российского хоккеиста Никиты Зайцева разгорелся скандал. Экс-супруга спортсмена Маргарита подала иск о взыскании алиментов на содержание их общих детей. Однако защитник «Оттавы», по всей вероятности, предпочел решить этот вопрос по-своему и «в досудебном порядке».