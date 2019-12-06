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Чубайса обвинили в покушении на пенсии россиян 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Главу «Роснано» Анатолия Чубайса обвинили в желании прихватить пенсии россиян и использовать их для проектов госкомпании. О том, что глава корпорации даже не скрывает своих намерений на этот счёт, заявил журналист «Царьграда» Юрий Пронько.
Его контора «рога и копыта», простите, корпорация «Роснано» — не что иное как венчурный фонд, в который в своё время государством были вложены сотни миллиардов бюджетных денег — наших с вами денег! И где эпохальные прорывы? — сыронизировал журналист в эфире телеканала.
Слова Юрия Пронько подтверждаются заявления самого Чубайса. которые были сделаны не так давно. Он предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам вкладывать накопления клиентов в стартапы. Об этом Чубайс заявил на лекции перед студентами в МФТИ. Он добавил, что такой шаг помог бы России «выйти в лидеры в сфере инноваций».
Пронько категорически убеждён, что Чубайсу ни в коем случае нельзя отдавать пенсии россиян. «Роснано» под его руководством зарекомендовала себя как «крайне неэффективная контора».
Ранее News.ru сообщал, что острый на язык Анатолий Борисович очень эмоционально обобщил советских людей обидным словом «идиоты». По нему выходит, что только несколько сотен тысяч «идиотов» верили, что СССР построен не на лжи, да и закон в стране был исключительно — работает только «идиот».
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Теги:
Политика , Видео , Другое , Юрий Пронько , Анатолий Чубайс , Роснано , Царьград ТВ
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