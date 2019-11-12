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Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста 

Рамблер 32 минуты назад

В Донбассе применили запрещенное оружие

Украинское командование обвинило ополченцев Донбасса в применении на линии соприкосновения запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины на своей странице в Facebook.

Рогозин рассказал о судьбе воров с Восточного

Гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников.

Украина показала «уничтожитель» Крымского моста

УНИАН
Украина показала головку самонаведения ракеты «Нептун», сообщает «Военное обозрение».

Назарбаев обратился к Путину и Зеленскому

Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил Нурсултан Назарбаев.

Украина готова к отмене антироссийских санкций

Украина готова к снятию Европой санкций против России со дня их введения, заявил «РБК-Украина» вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Случайный прохожий нашел останки жертвы доцента СПбГУ

Останки жертвы историка Олега Соколова были найдены случайным прохожим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Серый кардинал Украины начинает большую игру

© Yulia Babych
В понедельник, 11 ноября, сторонники «Национального корпуса» перекрыли трассу в Любашевском районе Одесской области вместе с активистами, которые выступают против введения рынка земли. Активность «Нацкорпуса» эксперты считают еще одним элементом игры могущественного министра внутренних дел Арсена Авакова.

Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу

Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу. Об этом сообщает RT.

Израиль прогнал российскую субмарину

Израиль обнаружил в собственных территориальных водах российскую подводную лодку, пишет Ynet.

Россию накроют аномальные морозы

В Красноярском крае аномально похолодает — до -45 градусов. Об этом сообщает «Мир 24».

Против Соловьева возбудили уголовное дело

«Россия-1»
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовные производства в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом Гончаренко рассказал в Facebook.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Алексей Никольский , Дмитрий Рогозин , Григорий Березкин , Ольга Алисова , Дмитрий Кулеба , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Алексей Гончаренко , Владимир Соловьев , Арсен Аваков , Владимир Путин , Олег Соколов , Роскосмос , СБУ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , СКР , Верховная Рада , РБК-Украина , РИА Новости , УНИАН , РБК , ИТАР-ТАСС , Военное обозрение , Интерфакс
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