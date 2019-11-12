Пока вы не уснули: представлен «уничтожитель» Крымского моста 

В Донбассе применили запрещенное оружие
Украинское командование обвинило ополченцев Донбасса в применении на линии соприкосновения запрещенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) Украины на своей странице в Facebook.
Рогозин рассказал о судьбе воров с Восточного
Гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина заявил, что был проинформирован о схемах хищений на космодроме Восточный, и отметил, что рад «устранению» злоумышленников.
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста
УНИАН
Украина показала головку самонаведения ракеты «Нептун», сообщает «Военное обозрение».
Назарбаев обратился к Путину и Зеленскому
Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил Нурсултан Назарбаев.
Украина готова к отмене антироссийских санкций
Украина готова к снятию Европой санкций против России со дня их введения, заявил «РБК-Украина» вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Случайный прохожий нашел останки жертвы доцента СПбГУ
Останки жертвы историка Олега Соколова были найдены случайным прохожим, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Серый кардинал Украины начинает большую игру
© Yulia Babych
В понедельник, 11 ноября, сторонники «Национального корпуса» перекрыли трассу в Любашевском районе Одесской области вместе с активистами, которые выступают против введения рынка земли. Активность «Нацкорпуса» эксперты считают еще одним элементом игры могущественного министра внутренних дел Арсена Авакова.
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу. Об этом сообщает RT.
Израиль прогнал российскую субмарину
Израиль обнаружил в собственных территориальных водах российскую подводную лодку, пишет Ynet.
Россию накроют аномальные морозы
В Красноярском крае аномально похолодает — до -45 градусов. Об этом сообщает «Мир 24».
Против Соловьева возбудили уголовное дело
«Россия-1»
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовные производства в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом Гончаренко рассказал в Facebook.