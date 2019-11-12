Серый кардинал Украины начинает большую игру

Битва при Харькове. Аваков мстит Кернесу и начинает свою большую игру

В понедельник, 11 ноября, сторонники «Национального корпуса» перекрыли трассу в Любашевском районе Одесской области вместе с активистами, которые выступают против введения рынка земли. Активность «Нацкорпуса» эксперты считают еще одним элементом игры могущественного министра внутренних дел Арсена Авакова

Организаторы акции требуют провести общенациональный аудит земельных ресурсов, предоставить возможность покупать землю исключительно для граждан Украины , обозначить четкие условия по отчуждению земли, находящейся в частной собственности. Также среди требований — запрет на краткосрочную аренду земли (не менее 6 месяцев).

Из-за акции протеста в пробке собралось несколько десятков автомобилей.

На действия протестующих оперативно отреагировал президент Владимир Зеленский . Он записал видеообращение, заявил, что на самом деле украинцы не являются владельцами своей земли, а законопроект о рынке земли предоставит им такую возможность.

Зеленский сказал, что в Конституции Украины значится, что украинская земля — это объект права собственности, однако украинцы не являются полноценными собственниками своей земли и не могут продавать или покупать сельскохозяйственные участки.

«Между первым и вторым чтениями в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами», — заявил глава государства.

Серый кардинал Украины

Примечательно, что к протесту против Зеленского вновь подключились радикалы из «Национального корпуса» Андрея Билецкого . Значительное влияние на «Нацкорпус» по-прежнему приписывают министру внутренних дел Арсену Авакову.

У Авакова сейчас уникальное положение. Он одновременно и в команде Зеленского, и вне её. Он смог сохранить пост министра внутренних дел после смены президента, во многом потому, что обеспечил спокойное проведение выборов и мирный уход с поста Петра Порошенко . Однако назвать Авакова членом «Зе-команда» явно нельзя. Министр играет собственную игру, ищет промежуточных союзников и накапливает силы.

Аваков фактически смог «продавить» своих губернаторов в Одесской и Харьковской областях. В Верховной Раде существует неформальная группа Авакова-Коломойского, куда входит около 30 депутатов.

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