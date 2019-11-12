Назарбаев обратился к Путину и Зеленскому

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в столице Казахстана Нур-Султане проходит конференции по международной политике. В ходе выступления в ее рамках Назарбаев заявил, что предложил президентам России и Украины встретиться один на один.

«Зеленский уже согласился», — сообщил бывший казахстанский президент.

Он добавил, что глава Украины уже проинформировал российского коллегу о своем согласии на встречу с ним.

На прошлой неделе украинский «Обозреватель» сообщил, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в течение нескольких недель на полях саммита лидеров стран нормандской четверки.

В сентябре Путин упоминал, что встречи в нормандском формате не возобновятся до тех пор, пока Киев не выполнит договоренности, достигнутые на предыдущих встречах на высшем уровне. В числе таковых президент России упомянул письменное закрепление формулы Штайнмайера и разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в Донбассе.