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Назарбаев обратился к Путину и Зеленскому 

Рамблер + ещё 21 11 минут назад
Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, заявил Нурсултан Назарбаев.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в столице Казахстана Нур-Султане проходит конференции по международной политике. В ходе выступления в ее рамках Назарбаев заявил, что предложил президентам России и Украины встретиться один на один.
«Зеленский уже согласился», — сообщил бывший казахстанский президент.
Он добавил, что глава Украины уже проинформировал российского коллегу о своем согласии на встречу с ним.
На прошлой неделе украинский «Обозреватель» сообщил, что двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в течение нескольких недель на полях саммита лидеров стран нормандской четверки.
В сентябре Путин упоминал, что встречи в нормандском формате не возобновятся до тех пор, пока Киев не выполнит договоренности, достигнутые на предыдущих встречах на высшем уровне. В числе таковых президент России упомянул письменное закрепление формулы Штайнмайера и разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения в Донбассе.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , СНГ , Григорий Березкин , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РБК
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