Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 

Украина одержала новую победу над «Газпромом»
«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S. A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.
"Воруют сотнями миллионов": Путин устроил разнос
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на воровство сотен миллионов рублей на строительстве космодрома «Восточный». Слова главы государства на своей странице в Twitter привёл журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Это реальность": В бундестаге признали Крым
Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен.
Главный враг России идет в президенты
Главная политическая новость в США — миллиардер Майкл Блумберг подал документы на участие в "предварительных выборах" (праймериз) Демократической партии в штате Алабама.
Удар током: Украина отомстит России
Украина перестанет покупать электроэнергию у России, заявил в своем фейсбуке лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
Соколов разрыдался в суде
Историк Олег Соколов, убивший свою бывшую студентку, устроил истерику в суде. Об этом сообщает телеграм-канал «СМИ_ли».
В России хотят повысить транспортный налог
Транспортный налог следует повысить, сказано, как сообщает «Московский комсомолец», в бюллетене Счетной палаты.
"Передо мной упал ребенок": Очевидец о трагедии в Москве
Выпавший из окна в Москве ребенок упал рядом с прохожим, шедшим на работу. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего сообщает в своем Telegram-канале «Московский комсомолец».
Многодетным семьям списывают часть ипотеки
Многодетным семьям, участвующим в президентской программе, выдадут по 450 тысяч рублей на погашение части ипотеки, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
"Показал средний палец": скандал в украинском футболе
Газета.ру
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» по футболу был прерван из-за расистского скандала. Болельщики столичного клуба оскорбили хавбека «горняков» Тайсона на расовой почве, после чего тот расплакался, показал фанатам неприличный жест и был удален с поля.
«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги
Соцсети
Реконструкторы из Европы активно обсуждают новость о своём коллеге — историке Олеге Соколове, который убил свою возлюбленную аспирантку в Санкт-Петербурге.
Глушаков хочет взыскать с экс-жены 200 млн
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение перенести апелляцию по делу о разделе имущества Дениса Глушакова с бывшей женой.