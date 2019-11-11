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Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 

Рамблер 11 минут назад

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S. A., которая выпустила еврооблигации «Газпрома» в японских иенах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российской компании.

"Воруют сотнями миллионов": Путин устроил разнос

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на воровство сотен миллионов рублей на строительстве космодрома «Восточный». Слова главы государства на своей странице в Twitter привёл журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Это реальность": В бундестаге признали Крым

Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен.

Главный враг России идет в президенты

Главная политическая новость в США — миллиардер Майкл Блумберг подал документы на участие в "предварительных выборах" (праймериз) Демократической партии в штате Алабама.

Удар током: Украина отомстит России

Украина перестанет покупать электроэнергию у России, заявил в своем фейсбуке лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Соколов разрыдался в суде

Историк Олег Соколов, убивший свою бывшую студентку, устроил истерику в суде. Об этом сообщает телеграм-канал «СМИ_ли».

В России хотят повысить транспортный налог

Транспортный налог следует повысить, сказано, как сообщает «Московский комсомолец», в бюллетене Счетной палаты.

"Передо мной упал ребенок": Очевидец о трагедии в Москве

Выпавший из окна в Москве ребенок упал рядом с прохожим, шедшим на работу. Об этом со ссылкой на очевидца произошедшего сообщает в своем Telegram-канале «Московский комсомолец».

Многодетным семьям списывают часть ипотеки

Многодетным семьям, участвующим в президентской программе, выдадут по 450 тысяч рублей на погашение части ипотеки, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

"Показал средний палец": скандал в украинском футболе

Газета.ру
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» по футболу был прерван из-за расистского скандала. Болельщики столичного клуба оскорбили хавбека «горняков» Тайсона на расовой почве, после чего тот расплакался, показал фанатам неприличный жест и был удален с поля.

«Пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги

Соцсети
Реконструкторы из Европы активно обсуждают новость о своём коллеге — историке Олеге Соколове, который убил свою возлюбленную аспирантку в Санкт-Петербурге.

Глушаков хочет взыскать с экс-жены 200 млн

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение перенести апелляцию по делу о разделе имущества Дениса Глушакова с бывшей женой.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
В мире , Видео , Майкл Блумберг , Денис Глушаков , Григорий Березкин , Олег Ляшко , Дарья Глушакова , Дмитрий Смирнов , Сергей Жорин , Владимир Путин , Олег Соколов , Нафтогаз , Газпром , Бундестаг , Демократическая партия США , Счетная палата , Динамо , Газета.Ru , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Reuters
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