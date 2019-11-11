Российский Крым — реальность: в бундестаге высказались о полуострове

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии » Антон Фризен заявил, что антироссийские санкции «не вернут Крым Украине ». По его словам, российский флаг над полуостровом — это реальное положение дел. Основным выгодополучателем от санкций против РФ является Вашингтон, добавил немецкий парламентарий. Именно Фризен ранее внес законопроект об отмене санкций, но бундестаг отклонил эту инициативу.

Европейские санкции против России не изменят статуса Крыма, заявил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (AfD) Антон Фризен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел», — подчеркнул парламентарий.

Основным бенефициаром антироссийских санкций являются Соединенные Штаты , добавил он. При этом у Евросоюза была альтернативная стратегия, не предполагавшая санкций. Она заключалась в «участии без признания» и проявляется в экономической и гуманитарной кооперации с Абхазией Южной Осетией . Аналогичную стратегию имеет смысл применить и с Крымом, полагает Фризен.

Именно этот депутат внес в бундестаг законопроект об отмене антироссийских санкций. Парламент ФРГ рассмотрел инициативу 24 октября, но решил ее отклонить. В поддержку проекта выступили 75 депутатов, 535 проголосовали против. Один член парламента воздержался.

Тогда же бундестаг отклонил инициативу «Левой партии» о смягчении антироссийских санкций. Санкции, утверждают авторы законопроекта, совершенно бессмысленны с экономической точки зрения и «не решают старые проблемы, а создают новые». При этом комитет бундестага по международным делам «с самого начала рекомендовал отклонить оба предложения».

Антироссийские санкции критиковались немецким бизнесом и политиками с момента их введения в 2014 году. Канцлер ФРГ Ангела Меркель , несмотря на критику со стороны политических противников христианских демократов — как левых, так и правых, не намерена отменять санкции.

В марте депутат бундестага от AfD Штефан Койтер призвал срочно отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не решают проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН . К тому же, по его словам, они идут против экономических интересов как россиян, так и немцев.

Депутаты от AfD также неоднократно посещали российский Крым в составе делегаций.

«Санкции никогда не приводили к успеху, мы смотрим на них весьма критически. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать. Введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию. Эта поездка позволит сделать некоторые рекомендации для немецких фирм по ведению бизнеса в Крыму», — заявили представители одной из групп немецких политиков, прилетевших в Крым.

Незадолго до этого член берлинской палаты депутатов от AfD Гуннар Линдеманн заявил, что Запад должен признать итоги референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ законными, и снять с России санкции «за отсутствием состава преступления».

Он также отметил, что западные санкции наносят ущерб экономике ФРГ, устанавливая преграды для сотрудничества с РФ. К тому же, из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места.

«Санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Они решили отделиться от Украины и присоединиться к России, и это право народа. Голосование было демократичным, и нужно его уважать», — подчеркнул Линдеманн.

В середине июля снять санкции призывал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. «Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

В середине октября немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

При этом жители бывшей ГДР — Восточной Германии — критикую санкции сильнее, чем их западные сограждане. Тем не менее, соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией из-за Крыма.

В другой ключевой стране Евросоюза, Франции, также не хотят разрыва отношений с Россией. 7 ноября президент Пятой Республики Эммануэль Макрон призвал Европу возобновить диалог с Москвой, чтобы не совершить «большую ошибку». По его мнению, Евросоюз должен проснуться и перестать полагаться на США, особенно в условиях, как он выразился, «смерти мозга» НАТО

По его словам, это необходимо, несмотря на недоверие со стороны государств Балтии и Польши.