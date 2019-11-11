«Убил коня, пил безбожно»: о профессоре-убийце вспоминают коллеги из ЕС

Реконструкторы из Европы активно обсуждают новость о своём коллеге — историке Олеге Соколове , который убил свою возлюбленную аспирантку в Санкт-Петербурге . Доцент СПбГУ, как и его ученица, занимались наполеоновским периодом Франции . Соколов был регулярным участником исторических фестивалей за рубежом.

На форуме Napoleon1er.net пользователь-реконструктор под ником Royal Scot's Guard написал, что хоть и шокирован, но не удивлён произошедшим. У Соколова были серьёзные проблемы с алкоголем.

Он мог пить три дня подряд и упасть с лошади на четвертый. В Испании ему запретили участвовать в исторических реконструкциях из-за убийства коня, которую ему одолжили. Я подозревал, что он плохо кончит, но случившееся превзошло все самые мрачные прогнозы — написал комментатор.

Другой участник форума, General Colbert, говорит, что импульсивность Соколова была известна всем.

В постановочных боях он часто забывал о том, что это просто постановки, — добавляет General Colbert.

После истории с лошадью в Испании Соколову перестали давать коней на всех реконструкциях в Европе. В последние годы его вообще предпочитали не приглашать, потому что с русским историком всякий раз что-то приключалось. При этом пользователи отмечают эрудированность русского историка.

Он великолепно изучил историю Великой Армии, знал наизусть все песни наполеоновских солдат. В общем я знал двух Олегов: трезвого знатока истории, фонтанирующего анекдотами и рассказами о жизни Первой империи, и Олега пьяного — доктор Джекил и мистер Хайд, одним словом, — пишет Royal Scot's Guard.

Он также вспоминает, как в 2000-м году, в Италии во время реконструкции битвы при Маренго Соколов в генеральский мундире валялся пьяным под деревом в луже рвоты.

8 ноября спасатели достали из реки Мойки 63-летнего профессора СПбГУ Олега Соколова. В его рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя обнаружено частично расчленённое женское тело и голова.

Труп принадлежит его выпускнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По словам знакомых, они начали встречаться, ещё когда девушка училась на третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и её ухажёром произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько часов до убийства.

Профессор оформил явку с повинной. По словам его адвоката Александра Почуева, обвиняемый находится в стрессовом, очень тяжёлом психологическом состоянии. Защита будет добиваться для Соколова домашнего ареста.

Как писал News.ru, камера наружного наблюдения зафиксировала человека, выбрасывающего в реку Мойку в Санкт-Петербурге тяжёлый пакет. Предположительно, на видео попал профессор-убийца.