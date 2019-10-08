Пока вы не уснули: на рубле поставили «крест смерти» 

Лукашенко раскрыл роль РФ в конфликте в Донбассе
Урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме "Минский диалог".
«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор
Газета.ру
США могут выйти из Договора по открытому небу, который позволяет странам-участницам облетать территории друг друга, сообщил конгрессмен Элиот Энгел.
На рубле поставили "крест смерти"
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Рубль попал в «крест смерти» и может рухнуть в течение недели. Так считают, как сообщает «Лайф», в нидерландском банке Rabobank. «Крест смерти» — биржевой термин.
На Су-57 нашелся новый претендент
Мьянма может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57, пишет MilitaryWatch.
Авторынку в России предрекли мрачное будущее
Автомобили в России подорожают, если утилизационный сбор снова вырастет, заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» и попросили Владимира Путина этого не допустить.
"Ничего не умеют": Емельяненко раскритиковал россиян
Боец ММА Александр Емельяненко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и раскритиковал людей, которые «требуют чего-то от власти», но в политике не разбираются.
Обнародована запись звонка Хачатурян после убийства отца
Telegram-канал Mash опубликовал запись первого звонка сестер Хачатурян после убийства отца. На записи одна из девушек рассказывает об обстоятельствах преступления.
Названа причина смерти Марьянова
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о смерти Дмитрия Марьянова, в гибели которого правоохранители увидели вину директора реабилитационного центра, где актёр проходил лечение, говорится на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
Выписка Анастасии Заворотнюк из больницы — или перерыв в лечении, или признание неизлечимости болезни. Об этом «Звезде» заявил онколог Игорь Долгополов.