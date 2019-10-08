«На руку только России»: США могут разорвать еще один договор

США могут выйти из Договора по открытому небу, который позволяет странам-участницам облетать территории друг друга, сообщил конгрессмен Элиот Энгел. Он призвал Белый дом отказаться от этого решения, потому что оно, по его мнению, сыграет на руку только России . Вместе с тем Москва тоже не поддержала такую идею.

Вашингтон не исключает возможности выхода из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел. При этом он отметил, что такая информация встревожила его. В письме, которое Энгел направил помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену , он решительно призвал американскую администрацию не совершать такой безрассудный шаг.

Текст этого документа был обнародован аппаратом конгрессмена.

«Документ с момента вступления в силу в 2002 году обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России, навредит нашим союзникам, партнерам и американским интересам в области безопасности», — указал законодатель.

Он напомнил, что этот договор позволяет Соединенным Штатам и союзникам отслеживать дислокацию российских военных и собирать информацию о действиях РФ на Украине

Энгел выразил мнение, что выход США из ДОН может стать причиной разделения трансатлантического союза и подрыва доверия к стране как к надежному и предсказуемому партнеру в обеспечении европейской безопасности.

«Если администрация действительно рассматривает возможность изменения статуса документа, то это должно быть частью открытого процесса, включающего консультации с конгрессом, необходимо также четко разъяснить другим участникам наши намерения», — говорится в письме Энгела.

Он назвал консультации важным условием успешного изменения документа, но обратил внимание, что администрация их не проводила.

Председатель комитета отметил, что конгрессу известно об озабоченности Белого дома выполнением Россией положений документа.

Он поддержал усилия по полному выполнению положений документа, касающихся Калининграда, Абхазии и Южной Осетии, а также введенные ограничения на российские полеты над территорией США.

«Но ясно, что это не является существенным нарушением документа и не может быть оправданием потенциальной причины выхода из договора», — подчеркнул Энгел.

Он обратил внимание, что отношения между Вашингтоном и Москвой за последнее десятилетие стали более напряженными и сложными, и в этих условиях очень важен диалог с Россией.

Кроме того, конгрессмен уверен, что этот договор продолжает обеспечивать американские интересы в сфере безопасности.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в ответ на такие известия из Вашингтона заявил, что Россия против возможного выхода США из ДОН. Он назвал этот документ необходимым для всех сторон.

Сенатор пояснил РИА «Новости», что договор позволяет предупреждать возможные столкновения в воздухе, конфликты, а также опасные ситуации, которые могут «возникать просто по недоразумению».

«Не очень понятно, зачем США нагнетать ситуацию и говорить о выходе из договора, это опасная игра. Такие намерения похожи на поведение обиженных мальчиков», — считает он.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в связи с появлением такой информации обратил внимание на тренд отказа США от международных обязательств, которые касаются военно-политических вопросов.

«Нынешняя администрация Трампа преследует свои цели, она пытается всячески продемонстрировать, что Америка не должна ограничивать свой военный потенциал, свои возможности различными договоренностями. Выход из этого Договора более чем возможен», — заявил Данюк RT.

Политолог указал на разрушительный характер выхода из международных договоренностей. Он отметил, что это может привести к еще большей эскалации международных конфликтов. По его словам, выход США из этого договора подтвердит намерение государства стать «гегемоном» в военной сфере.

Многосторонний международный Договор по открытому небу 24 марта 1992 года в Хельсинки подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цель документа — содействие укреплению доверия между государствами совершенствованием механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба. Благодаря ему участники могут совершать облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала этот договор 26 мая 2001 года.