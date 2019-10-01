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Пока вы не уснули: что решил Минтруд по четырехдневке 

Рамблер 2 часа назад

Дело MH17: Россию попросили о помощи

Нидерланды хотят пообщаться с Владимиром Цемахом и попросили Россию помочь с этим. Об этом «Интерфаксу» рассказал посол страны в России Роб Свартбол.

Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преувеличенным объем проблем в институте детской онкологии НМИЦ имени Блохина. Об этом сообщает РИА Новости.

Предсказано будущее России без нефти

Россияне станут жить на 30% беднее, если нефть и газ станут не нужны, однако страна сохранит потенциал развития в других сферах. Об этом заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, доктор экономических наук Сергей Гуриев в новом выпуске программы «вДудь», опубликованном на YouTube.

Переход на четырехдневку: что решил Минтруд

Эксперты министерства труда и соцзащиты РФ предоставили правительству расширенный доклад о возможности введения в стране четырёхдневной рабочей недели, сообщает РИА Новости. Специалисты перечислили плюсы и минусы возможного нововведения.

На проходной: сотрудника СК ранили ножом в Москве

Неизвестный напал с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве, сообщает «База».

Украинскую железную дорогу признали уничтоженной

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей.

Москвичей не пустили попрощаться с Захаровым

Здание театра «Ленком», где проходит прощание с известным режиссером Марком Захаровым, оцеплено, туда пускают только близких. Об этом сообщает «URA.RU».

«Странная победа». Почему украинка подарила золото России

Patrick Smith/Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не была морально готова победить россиянку Марию Ласицкене, заявила «Чемпионату» она сама. 27 сентября в Дохе стартовал чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года.

Россию ждет массовое сокращение гаишников

Численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на две тысячи сотрудников. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает «Коммерсант».

Решена судьба друга Кокорина и Мамаева

Участник драк футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с жителями столицы Александр Протасовицкий останется в колонии отбывать полный срок наказания, сообщает РИА Новости.

Страшный грех: в РПЦ раскритиковали Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк не следовало делать ЭКО. Об этом, как пишут «Дни.ру», заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов.
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В мире , Видео , Владимир Цемах , Мария Ласицкене , Марк Захаров , Дмитрий Песков , Павел Мамаев , Сергей Гуриев , Алексей Гончарук , Анастасия Заворотнюк , Дмитрий Смирнов , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Минтруд , РПЦ , СКР , ГИБДД , Европейский банк реконструкции и развития , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Нидерланды
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