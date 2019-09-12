Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый

Пока вы не уснули: Дело MH17. Нидерланды пожалели о выдаче Цемаха России

МИД РФ предупредил об угрозе ядерной войны

Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков , выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

Дело MH17: Нидерланды пожалели о выдаче Цемаха России

Владимир Цемах стал подозреваемым по делу о крушении «Боинга» в Донбассе, рассказала Deutsche Welle депутат Европейского парламента Кати Пири.

Как и обещал: Путин выпил стопку в Дагестане

Российский лидер Владимир Путин выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, и выпил стопку, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в 1999 году.

Пенсионные накопления можно будет изъять досрочно

Изъять пенсионные накопления можно будет в тех же случаях, что и для ипотечных каникул. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на полях Московского финансового форума.

В Петербург пустят по особым правилам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, с соответствующим документом ознакомились РИА Новости.

Россиянам помешали занимать деньги до зарплаты

После ужесточения условий со стороны ЦБ микрофинансовые организации (МФО) стали чаще отказывать в выдаче займов. В первом полугодии уровень отказов достиг 68-70 процентов, годом ранее он составлял 60 процентов. Оценку провела профильная СРО «МиР», которая объединяет 70 процентов участников рынка, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Хабиб опять не №1 в мире? Допингист из США лучше

Несмотря на победу над Дастином Порье и беспроигрышную серию матчей, российский боец Хабиб Нурмагомедов не стал первым номером в обновлённом рейтинге pound-for-pound.

«Сломаем руки»: пациентам поликлиники пригрозили убийством

Жители Санкт-Петербурга Александр Татьяна Филимоновы начали получать угрозы, после того как пожаловались на качество услуг в поликлинике, которую возглавляет местный депутат. Об этом сообщает «Фонтанка».

"Убил и скрылся": почему суда после ДТП три года ждут

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