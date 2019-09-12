«Сломаем тебе руки»: пожаловавшимся пациентам поликлиники пригрозили убийством

Александр и Жители Санкт-Петербурга Татьяна Филимоновы начали получать угрозы, после того как пожаловались на качество услуг в поликлинике, которую возглавляет местный депутат. Об этом сообщает «Фонтанка».

Конфликт между Татьяной Филимоновой и главным врачом 48-й поликлиники Валентиной Шипиловой начался еще в марте 2016 года, когда прием, на который пришла женщина, закончился скандалом и вызовом полиции. Главврач Шипилова заявила полицейским, что Филимонова нанесла ей травмы и нецензурно выражалась, однако позднее суд закрыл дело против Филимоновой из-за отсутствия состава преступления.

«Филимоновы обращались в комитет здравоохранения, Минздрав, Генпрокуратуру, «Единую Россию» с рассказами о «травле пациентов», которым якобы не выдают медкарты, будто бы называют их «симулянтами» и с большими трудностями направляют инвалидов на госпитализацию. Кульминацией противостояния Филимоновы считают письма, поступившие на их домашний адрес», — отмечается в статье.

По данным «Фонтанки», в анонимных письмах содержались угрозы, в том числе неизвестный отправитель обещал «сломать тебе руки и твоему муженьку, чтобы чернила зря не переводили» и сообщал, что им «приготовлено место» на кладбище. Проведенная Филимоновыми независимая экспертиза показала, что шесть цифр индекса, написанные на конверте от руки, выполнены одним лицом.

В настоящий момент главный врач Шипилова стала фигуранткой уголовного дела по клевете. При этом получить комментарий Валентины Шипиловой изданию не удалось, а ее представитель посоветовала прийти на личный прием.

Численность прикрепленного к 48-й поликлинике населения составляет около 80 тысяч человек. Стоимость заключенных с 2015 года учреждением контрактов превышает 200 млн рублей, отмечает «Фонтанка», напоминая, что за прошлый год Шипилова задекларировала доход 6,5 млн рублей.