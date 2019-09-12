В МИД РФ заявили, что риск ядерной войны в современной международной ситуации существует

Риск возникновения ядерной войны в современной международной ситуации существует. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков , выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в пресс-центре ТАСС.

"Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", — сказал дипломат.

По его словам, действия западных коллег становятся более эмоциональными и временами весьма агрессивными. "Они избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности", — пояснил Рябков.

"Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности", — заключил замминистра.

Он добавил, что ядерные державы должны подтвердить недопустимость ядерной войны.

Он также сообщил что подход РФ к стратегической стабильности предполагает сохранение и укрепление режимов контроля над вооружениями.

"Что касается военной сферы, то мы ведем речь о сохранении и укреплении режимов контроля над вооружениями, включая ограничение стратегических потенциалов, — сказал он. — Мы говорим о более высоком уровне доверия и предсказуемости, о воздержании от таких военно-политических шагов, которые могли бы восприниматься другими членами международного сообщества как угроза и вынуждали бы принимать ответные меры".

Отношения с США

Рябков также добавил, что Вашингтон всеми способами показывает, что пока не готов предметно обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

"В Вашингтоне продолжают заматывать решение вопроса о продлении [ДСНВ], искусственно создают неопределенность, несмотря на наши предложения продлить договор на пять или менее лет при условии приемлемого урегулирования проблемы переоборудования части стратегический носителей США под неядерные миссии, — сказал дипломат. — Нам дают понять, что не готовы к предметному разговору по этим сюжетам. По крайней мере, пока. Видимо, возникает соблазн поиграть на этой неопределенности".

Россия в свою очередь рассчитывает на готовность США к возобновлению полноценных переговоров по стратегической стабильности, отметил дипломат.

"Выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — Рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег [США] к серьезному и заинтересованному диалогу".

По его словам, американские коллеги "однозначно уходят от обсуждения того, что постановка вопроса о многостороннем подходе к контролю над вооружениями и к стратегической стабильности, несомненно, должна предполагать учет соответствующих ядерных потенциалов, имеющихся у союзников США по НАТО [Великобритания и Франция]".

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не исключает, что США взяли курс на снижение порога применения ядерного оружия.

Рябков отметил, что Россия выступает за развитие оперативных каналов по предотвращению возможных инцидентов с западными странами.