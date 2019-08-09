Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок 

В Крыму подняли флаг Украины
В Крыму был поднят украинский флаг, рассказал в своем фейсбуке советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Россия вмешалась в конфликт в Киргизии
Медведев отметил, что Россия намерена «оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан».
Украина договорилась с США о запуске ядерного проекта
Киев и Вашингтон запустили совместный проект в сфере ядерных исследований.
Кадыров ответил возмущенным его словами дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Самый дорогой развод: Потанин получил иск на $6,3 млрд
Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о разделе имущества.
Умерла Фания Шевчук
Фания Шевчук, мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука скончалась в Уфе на 95-м году жизни.
Чемпионку России осудили на три года
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Елизавета Трощенкова, чемпионка России по конному спорту, осуждена на три года колонии по делу о мошенничестве.
С России потребовали царские долги
Депутат Франсис Веркамер потребовал от правительства Франции разъяснить, какие меры оно готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён
Украина готова распродать свое главное богатство
Из-за земельной реформы, проведения которой требует Международный валютный фонд (МВФ), Украина может «лишиться за бесценок» не только своих лучших угодий, но и всей сельхозпродукции.
Россиян захотели оставить без дешевых лекарств
В России упали продажи дешевых лекарств, а дорогих препаратов, наоборот, выросли.
"Лимузин Путина" попал в ДТП
Лимузин «Аурус» попал в ДТП с маршрутным такси в Астрахани.