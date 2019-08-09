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Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок 

Рамблер 1 час назад

В Крыму подняли флаг Украины

В Крыму был поднят украинский флаг, рассказал в своем фейсбуке советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

Россия вмешалась в конфликт в Киргизии

Медведев отметил, что Россия намерена «оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан».

Украина договорилась с США о запуске ядерного проекта

Киев и Вашингтон запустили совместный проект в сфере ядерных исследований.

Кадыров ответил возмущенным его словами дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Самый дорогой развод: Потанин получил иск на $6,3 млрд

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о разделе имущества.

Умерла Фания Шевчук

Фания Шевчук, мать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука скончалась в Уфе на 95-м году жизни.

Чемпионку России осудили на три года

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Елизавета Трощенкова, чемпионка России по конному спорту, осуждена на три года колонии по делу о мошенничестве.

С России потребовали царские долги

Депутат Франсис Веркамер потребовал от правительства Франции разъяснить, какие меры оно готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён

Украина готова распродать свое главное богатство

Из-за земельной реформы, проведения которой требует Международный валютный фонд (МВФ), Украина может «лишиться за бесценок» не только своих лучших угодий, но и всей сельхозпродукции.

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

В России упали продажи дешевых лекарств, а дорогих препаратов, наоборот, выросли.

"Лимузин Путина" попал в ДТП

Лимузин «Аурус» попал в ДТП с маршрутным такси в Астрахани.
Комментарии19
В мире , Видео , Рамзан Кадыров , Владимир Потанин , Богдан Ковалев , Юрий Шевчук , Международный валютный фонд , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Кыргызстан , Республика Крым
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