Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана , которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Обращение чеченского лидера опубликовано на YouTube-канале «Чечня Сегодня».

Кадыров спросил у протестующих дагестанцев, зачем они собрались в Махачкале и предложил им организовать акцию в Грозном . Глава Чечни подчеркнул, что с уважением относится к имаму Шамилю как к духовному лицу и не хотел говорить про него ничего плохого.

По словам Кадырова, если бы он думал плохо об имаме Шамиле, он бы не стал об этом говорить в слух, зная, что «братья-дагестанцы считают его своим героем». Он также предложил жителям Дагестана посмотреть на свои страницы в социальных сетях и на своих женщин, «которые полуголые ходят», и после этого сказать, действительно ли они считают себя потомками имама Шамиля.

Ранее, 8 августа, больше 100 человек собрались в Махачкале из-за интервью Кадырова агентству «Чечня Сегодня». В ходе беседы чеченский лидер затронул темы вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году и заявил о намеренном уничтожении чеченцев в XIX веке по приказу имама Шамиля. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков.