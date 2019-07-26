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Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ 

Рамблер 38 минут назад

Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции

Глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока в эфире НСН рассказал, как турецкий лидер лавирует между российскими и американскими интересами.

Лукашенко высказался о возможном разрыве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна ни при каких условиях не прекратит отношения с Россией.

Раскрыты подробности о задержании судна РФ

Александр Чайкин, старший помощник капитана задержанного представителями СБУ российского судна заявил, что экипаж Nika Spirit перевозил танкер в порт Измаил для проведения на нём ремонтных работ.

"Вытряхнуть, клопов": Соболь вынесли из Мосгоризбиркома

Охрана Мосгоризбиркома вынесла из здания диван, чтобы вытрясти из него клопов, в это время на диване сидела незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь, решившая переночевать в здании избиркома, сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

Газ раздора: Молдавия меняет Россию на Украину

Молдавия хочет получить скидку на российский газ в размере 25%. А если «Газпром» не пойдет на уступки, тогда страна может с нового года переключиться на реверсные поставки газа из Украины, от европейских трейдеров, заявила молдавский премьер Майя Санду. Украина уже подыграла Кишиневу, сообщив, что ищет альтернативу российскому газу. Его можно взять в Румынии или получить через Трансанатолийский или Трансбалканский газопроводы. Рассматриваются варианты и с закупкой сжиженного природного газа.

Россияне устали от санкций

Фонд «Общественное мнение» выяснил, как жители России относятся к санкциям, которые ввели в отношении РФ иностранные государства после воссоединения страны с Крымом. На сегодняшний день, санкции и продуктовое эмбарго для россиян остаются важным фактором, который влияет на проблемы в экономике.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты назвали ожидаемым снижение ключевой ставки Центробанка на 0,25 процентного пункта: с 7,50 до 7,25 процента. По их мнению, на рубль это решение серьезно не повлияет, он продолжит укрепляться.

Хозяева возвращаются. США хотят снова высадиться на Луну

В марте 2019 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на Луну не позднее 2024 года. Тогда на эти цели вице-президент Майк Пенс пообещал выделить «любые необходимые средства». Инициативу руководства страны поддержал глава НАСА Джим Брайденстайн.

Россиянам предстоит замена автономеров

Авторамблер
Таблички разного формата для мотоциклов и некоторых типов автомобилей станут обязательными только через год — с 4 августа 2020, пишет издание «Колеса.ру». До этого времени владельцам ТС с нестандартными креплениями будут выдавать знаки и старого, и нового образца.

Россию позвали на Олимпиаду-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте ОКР.

Женщина-кассир украла 41 млн и покинула Россию

Женщина-кассир, которая украла из московского обменника 41 миллион рублей, могла покинуть территорию России. Как сообщает Ura.ru, она могла скрыться, уехав из страны на туристическом автобусе.
Комментарии
В мире , Видео , Дмитрий Реут , Майк Пенс , Любовь Соболь , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Фонд "Общественное мнение" , Центральный банк России , NASA , Газпром , СБУ , Авторамблер , Московский комсомолец , РИА Новости , Колеса.ру , ИТАР-ТАСС , Reuters , США , Турция
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