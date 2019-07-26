Оппозиционерку Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома из-за клопов

В четверг рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь. Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Допустимое количество брака — 10%. Пытавшаяся оспорить этот отказ Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома, из-за чего членам комиссии пришлось удалиться в закрытый зал заседаний. Но и после окончания заседания Соболь осталась в Мосгоризбиркоме, из здания сотрудники охраны вынесли ее на диване.

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю», — сказал Реут.

Он также добавил, что сотрудник охраны вызвал полицию, так как здание работает по определенному режиму и посторонним нельзя там находиться.

«Вывели ее, естественно, она порядок нарушает, здание режимное, здание под охраной. Конечно, вызвали, но не чтобы ее забрали, а чтобы призвали к порядку», — отметил Реут, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь. «Конечно, будем подавать на предмет проверки в совершении преступления по 141 статье Уголовного кодекса (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — сказал Реут.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. По данным следствия, действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Допросить по данному делу в качестве свидетеля должны били и Соболь.

Кроме того, в Telegram опубликовали подборку угроз в адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома, а также их руководителей и сотрудников, предложения переходить к радикальным действиям и насилию в СМИ и социальных сетях. Обыски в рамках уголовного дела уже прошли по семи адресам в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.