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Член экипажа задержанного СБУ судна заявил, что танкер шёл в порт на ремонт 

RT на русском + ещё 75 57 минут назад
Фото: Reuters
Александр Чайкин, старший помощник капитана задержанного представителями СБУ российского судна заявил, что экипаж Nika Spirit перевозил танкер в порт Измаил для проведения на нём ремонтных работ.
«Судно там и осталось. Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в Москве.
25 июля в СБУ заявили о задержании в порту Измаил танкера Nika Spirit. Спустя некоторое время всех моряков отпустили.
По словам Чайкина, «ничего страшного» не происходило, сотрудники украинского ведомства лишь задавали россиянам вопросы.
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Общество , В мире , Происшествия , СБУ , РИА Новости , Измаил
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