Член экипажа задержанного СБУ судна заявил, что танкер шёл в порт на ремонт

Александр Чайкин, старший помощник капитана задержанного представителями СБУ российского судна заявил, что экипаж Nika Spirit перевозил танкер в порт Измаил для проведения на нём ремонтных работ.

«Судно там и осталось. Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолёт из Кишинёва, на борту которого находились члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в Москве.

25 июля в СБУ заявили о задержании в порту Измаил танкера Nika Spirit. Спустя некоторое время всех моряков отпустили.

По словам Чайкина, «ничего страшного» не происходило, сотрудники украинского ведомства лишь задавали россиянам вопросы.