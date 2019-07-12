Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть 

Россиян оставят без возможности платить картами
Международные платежные системы (МПС) Visa, Mastercard и другие могут уйти из России из-за поправок к закону «О национальной платежной системе».
Как Путин начал разговор с Зеленским
Владимир Путин начал разговор с Владимиром Зеленским с того, что поздоровался. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В НАТО обеспокоились появлением С-400 в Турции
В НАТО выразили озабоченность в связи с поставками в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В Киеве сменилась власть
Президент Украины Владимир Зеленский превратит Виталия Кличко в декорацию. Об этом сам мэр Киева заявил в своем фейсбуке.
«Большая семерка» пошла против Зеленского
Злоупотребление властью Петром Порошенко не сравнимо с злоупотреблением Виктором Януковичем. Об этом гласит заявление послов стран G7.
США решили бороться с «Бессмертным полком»
Руководство Соединённых штатов Америки поручило международным центрам разработать план борьбы с «Бессмертным полком», сообщает РИА Новости.
Найдено «доказательство» вторжения России в Донбасс
Выдача Россией паспортов жителям Донбасса может свидетельствовать о намерении Москвы вторгнуться туда.
Арестован экс-замглавы ПФР
Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, заподозренного в получении взяток на сумму 4 млн 400 тысяч рублей.
Звезду "Глухаря" задержала полиция
Полицейские задержали актера Тимура Ефременкова за нецензурную брань и оскорбления в адрес сотрудников краснодарского аэропорта.