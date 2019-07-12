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Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть 

Рамблер 24 минуты назад

Россиян оставят без возможности платить картами

Международные платежные системы (МПС) Visa, Mastercard и другие могут уйти из России из-за поправок к закону «О национальной платежной системе».

Как Путин начал разговор с Зеленским

Владимир Путин начал разговор с Владимиром Зеленским с того, что поздоровался. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В НАТО обеспокоились появлением С-400 в Турции

В НАТО выразили озабоченность в связи с поставками в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Киеве сменилась власть

Президент Украины Владимир Зеленский превратит Виталия Кличко в декорацию. Об этом сам мэр Киева заявил в своем фейсбуке.

«Большая семерка» пошла против Зеленского

Злоупотребление властью Петром Порошенко не сравнимо с злоупотреблением Виктором Януковичем. Об этом гласит заявление послов стран G7.

США решили бороться с «Бессмертным полком»

Руководство Соединённых штатов Америки поручило международным центрам разработать план борьбы с «Бессмертным полком», сообщает РИА Новости.

Найдено «доказательство» вторжения России в Донбасс

Выдача Россией паспортов жителям Донбасса может свидетельствовать о намерении Москвы вторгнуться туда.

Арестован экс-замглавы ПФР

Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, заподозренного в получении взяток на сумму 4 млн 400 тысяч рублей.

Звезду "Глухаря" задержала полиция

Полицейские задержали актера Тимура Ефременкова за нецензурную брань и оскорбления в адрес сотрудников краснодарского аэропорта.
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В мире , Видео , Виталий Кличко , Виктор Янукович , Дмитрий Песков , Тимур Ефременков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Иванов , Владимир Путин , Visa , Пенсионный фонд РФ , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Киев
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