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«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским 

Рамблер 32 минуты назад
Владимир Путин начал разговор с Владимиром Зеленским с того, что поздоровался. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Разговор лидеро