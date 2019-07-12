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«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Рамблер
32 минуты назад
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Владимир Путин
начал разговор с
Владимиром Зеленским
с того, что поздоровался. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь
Дмитрий Песков
.
Разговор лидеро