Сжальтесь: «Большая семерка» пошла против Зеленского

Вчера действующий президент Украины предложил люстрировать бывшего Петра Порошенко и его подчиненных — чиновников, которые узаконили незаконное обогащение, министров, угробивших здоровье нации, прокуроров, способных посадить лишь свою печень.

«Может, обменять их на наших пленных?» — задался он вопросом, но анонсировал внесение имен людей, занимавших упомянутые и другие должности с февраля 2014 года, в список тех, кому запрещено участвовать в управлении государством.

Сегодня послы стран G7 обратились к Зеленскому в связи с его намерением. Они напомнили, что приветствовали люстрацию в 2014-м, и заявили, что ее продолжение в 2019-м считают «неизбирательным наложением запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления».

Послы объяснили это тем, что ситуация на Украине, сложившаяся ныне, не сравнима с той, что наблюдалась после смены власти пятью годами ранее.