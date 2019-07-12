Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сжальтесь: «Большая семерка» пошла против Зеленского 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Злоупотребление властью Петром Порошенко не сравнимо с злоупотреблением Виктором Януковичем. Об этом гласит заявление послов стран G7. Оно обращено к Владимиру Зеленскому, а опубликовано в твиттере группы поддержки при президенте Франции послов стран «Большой семерки» в Киеве.
Вчера действующий президент Украины предложил люстрировать бывшего Петра Порошенко и его подчиненных — чиновников, которые узаконили незаконное обогащение, министров, угробивших здоровье нации, прокуроров, способных посадить лишь свою печень.
«Может, обменять их на наших пленных?» — задался он вопросом, но анонсировал внесение имен людей, занимавших упомянутые и другие должности с февраля 2014 года, в список тех, кому запрещено участвовать в управлении государством.
Сегодня послы стран G7 обратились к Зеленскому в связи с его намерением. Они напомнили, что приветствовали люстрацию в 2014-м, и заявили, что ее продолжение в 2019-м считают «неизбирательным наложением запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления».
Послы объяснили это тем, что ситуация на Украине, сложившаяся ныне, не сравнима с той, что наблюдалась после смены власти пятью годами ранее.
Комментарии127
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Киев , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мост или отставка: Зеленский заключил пари90
«Красная армия уже снесла все, что нужно»13
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским154
Савченко не пустили в Донбасс11
Трагедия в Раменском: Малахов обнаружил недочеты1
Видео
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
00:30
Ад в Мытищах: эксперты назвали причину ЧП
Пожары Происшествия
06:34
Зеленский решил заработать на Чернобыле
В мире Статьи
00:41
Меркель теряет здоровье и власть
В мире Статьи
03:42
Обыски и обвинения: на Порошенко объявлена охота
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение