Пока вы не уснули: Крымский мост предложили разобрать 

Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права ее делегации не будут полноценными. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
На поручения Путина потратят триллион
На реализацию социальных инициатив, объявленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется свыше триллиона рублей с 2019 по 2022 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на подсчеты Минфина.
Зеленский сделал первое назначение в Крыму
Администрация президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постпреда в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
ВВП России перестал расти
Рост ВВП России замедлился в мае до 0% в годовом выражении против 1,3% в апреле, отмечает Институт исследований и экспертизы "ВЭБ.РФ".
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Крымский мост надо разбирать «к чертовой матери», иначе будет «полная задница», заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар украинскому «Обозревателю».
Темные времена: россиянам не хватает даже на свет
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ в прошлом году более 100 млрд рублей. Если считать в пересчете на жителя, то больше всего долгов на Чукотке и в Ингушетии. При этом часть россиян игнорируют платежки ЖКХ, потому что считают тарифы несправедливыми. Даже чиновники не раз признавали, что наши сограждане переплачивают за коммунальные услуги.
Скрытый номер: водителей лишат прав за грязь
Газета.ру
Грязные или скрытые номерные знаки могут стать поводом для лишения водительских прав, постановил Верховный суд России. За умышленную «маскировку» номеров суд может выписать штраф — до 5 тыс. рублей — или отобрать права, но для этого полиция должна доказать, что нарушитель действовал преднамеренно.
Басилашвили сравнил «уродов» в России и в Грузии
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с корреспондентом телеканала «360» выразил своё мнение по поводу обострившихся отношений между Россией и Грузией. По словам актёра, в накалившейся обстановке виноваты «уроды, которые есть в любой стране».
Назван убийца жены хоккеиста Соколова
Бывшую жену хоккеиста Максима Соколова Ирину убил ее младший сын. Такова, как сообщает РЕН ТВ, основная версия следствия.
В Крыму погибли военные
Двое военнослужащих Военно-десантных войск РФ погибли в среду во время тренировочных прыжков на полигоне Старый Крым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В Саратове предотвращен теракт
Газета.ру
В Саратове предотвращён теракт в людном месте. Об этом сообщили в ФСБ. Подготовкой теракта занимался член «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.