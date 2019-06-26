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«Крымский мост надо разбирать к чертовой матери!» 

Рамблер + ещё 6 38 минут назад
Фото: ТАСС
Крымский мост надо разбирать «к чертовой матери», иначе будет «полная задница», заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар украинскому «Обозревателю».
По его словам, дамба, возведенная при строительстве моста через Керченский пролив, перекрыла течение и нарушила водообмен между Черным и Азовским морями.
«Там очень много проблем», — заявил Медовар, приведя в пример просадку уровня пролива, уменьшение глубины по фарватеру и цветение воды.
Ученый заявил, что Крымский мост никому не нужен, его строительство было колоссальной ошибкой, и предупредил, что если не разобрать его «к чертовой матери», то Керченский пролив превратится в болото.
«Там будет полная задница, простите за выражение», — добавил он.
На сайте Института водных проблем Российской академии наук сказано, что Юрий Медовар — старший научный сотрудник этого заведения и кандидат геолого-минералогических наук.
Общество , РАН
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