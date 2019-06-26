Басилашвили о ситуации в Грузии: «Уроды есть в каждой стране»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с корреспондентом телеканала «360» выразил своё мнение по поводу обострившихся отношений между Россией Грузией . По словам актёра, в накалившейся обстановке виноваты «уроды, которые есть в любой стране».

Басилашвили отметил, что традиция дружественных отношения между россиянами и грузинами имеет прочное основание.

«Мы — русские и грузины — всегда были дружны… Закон грузинской семьи — любого гостя встречай как самого дорогого человека», — подчеркнул артист.

При этом людей, спровоцировавших беспорядки в Тбилиси, актёр назвал «уродами, которые есть в каждой стране», в том числе и в Грузии, и в России.

«Грузия — это единственная, пожалуй, страна из бывших советских республик, где относятся с такой любовью к российскому народу, как нигде больше. Это я знаю точно», — заявил Басилашвили.

Ранее свой отношение к происходящему высказал актёр Вахтанг Кикабидзе , который заявил, что российское ТВ «лжёт о происходящем в Грузии», выставляя протестующих хулиганами. Актёр отметил, что Россия намеренно спровоцировала напряжённую ситуацию.