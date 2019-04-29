Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Путин оценил общее гражданство россиян и украинцев 

Рамблер 1 час назад

"Правда, так сказал?": Путин ответил Зеленскому

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам.

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами

Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.

Черный список: как ограничат переводы за границу

Ряд платежных систем в России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Лимит установлен в размере 100 тысяч рублей на 30 дней.

Убийственный налог: почему исчезнут магазины

Запрет на вменённый налог и отмена патентов для мелких бизнесменов, торгующих товарами с маркировкой, может заставить предпринимателей отказаться от бизнеса по продаже одежды, обуви и табака.

Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах

Однако, как утверждают российские туроператоры, доля россиян, сдающих путевки из-за опасений терактов, невелика.

Майские близко: как будут отдыхать россияне

Роструд напомнил, что на этой неделе россияне работают всего два дня, а отдыхают пять. Длинные праздники на этом не закончатся и продолжатся выходными с 9 по 12 мая.

Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа

Подсчитано, в какую сумму обошлась победа дочери Алсу на детском музыкальном шоу «Голос».

Данные паспортов россиян утекли в Сеть

В Сети в открытом доступе находится информация, содержащая незашифрованные номера паспортов, СНИЛС и сведения о трудоустройстве, в количестве более 2,2 млн записей.

"Долги растут": приставы записали песню о должниках

Эта работа стала частью информационной акции «Узнай о своих долгах».
Комментарии81
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Роструд , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детектор лжи: после скандала на «Голосе» устроят проверку
Застали врасплох? Скабеева показала «сбежавшего» Зеленского72
Сговор олигархов. Зеленский «проиграл» парламенту84
Порошенко приготовился раздать россиянам гражданство
«Не ваше дело»: Саакашвили по-хамски ответил Путину611
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение