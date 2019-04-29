"Правда, так сказал?": Путин ответил Зеленскому
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам.
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин.
Черный список: как ограничат переводы за границу
Ряд платежных систем в России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Лимит установлен в размере 100 тысяч рублей на 30 дней.
Убийственный налог: почему исчезнут магазины
Запрет на вменённый налог и отмена патентов для мелких бизнесменов, торгующих товарами с маркировкой, может заставить предпринимателей отказаться от бизнеса по продаже одежды, обуви и табака.
Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах
Однако, как утверждают российские туроператоры, доля россиян, сдающих путевки из-за опасений терактов, невелика.
Майские близко: как будут отдыхать россияне
Роструд напомнил, что на этой неделе россияне работают всего два дня, а отдыхают пять. Длинные праздники на этом не закончатся и продолжатся выходными с 9 по 12 мая.
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа
Подсчитано, в какую сумму обошлась победа дочери Алсу на детском музыкальном шоу «Голос».
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
В Сети в открытом доступе находится информация, содержащая незашифрованные номера паспортов, СНИЛС и сведения о трудоустройстве, в количестве более 2,2 млн записей.
"Долги растут": приставы записали песню о должниках
Эта работа стала частью информационной акции «Узнай о своих долгах».