Пока вы не уснули: Путин оценил общее гражданство россиян и украинцев

"Правда, так сказал?": Путин ответил Зеленскому Президент России Владимир Путин прокомментировал слова победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам. Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами Россияне и украинцы «только выиграют» в том случае, если будут иметь общее гражданство, заявил президент России Владимир Путин. Черный список: как ограничат переводы за границу ТАСС Ряд платежных систем в России ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Лимит установлен в размере 100 тысяч рублей на 30 дней. Убийственный налог: почему исчезнут магазины ТАСС Запрет на вменённый налог и отмена патентов для мелких бизнесменов, торгующих товарами с маркировкой, может заставить предпринимателей отказаться от бизнеса по продаже одежды, обуви и табака. Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах Однако, как утверждают российские туроператоры, доля россиян, сдающих путевки из-за опасений терактов, невелика. Майские близко: как будут отдыхать россияне depositphotos.com Роструд напомнил , что на этой неделе россияне работают всего два дня, а отдыхают пять. Длинные праздники на этом не закончатся и продолжатся выходными с 9 по 12 мая. Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа Подсчитано , в какую сумму обошлась победа дочери Алсу на детском музыкальном шоу «Голос». Данные паспортов россиян утекли в Сеть РИА Новости В Сети в открытом доступе находится информация , содержащая незашифрованные номера паспортов, СНИЛС и сведения о трудоустройстве, в количестве более 2,2 млн записей. "Долги растут": приставы записали песню о должниках Эта работа стала частью информационной акции «Узнай о своих долгах».