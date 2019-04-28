Миллионы рублей: сколько фанаты заплатили за победу дочери Алсу в «Голос. Дети»

Подсчитано, в какую сумму обошлась победа дочери Алсу на детском музыкальном шоу «Голос».

На сайте «Первого канала» опубликованы результаты зрительского онлайн-голосования в финале шоу «Голос. Дети».

Победившая в конкурсе Микелла Абрамова (номер 7) получила 109023 голоса посредством SMS и 36428 голосов по телефону.

Ранее «Первый канал» сообщал в соцсетях, что стоимость одного SMS — 50 рублей, а максимальная стоимость звонка примерно 40 рублей.

Из этого следует, что отдавшие голоса за Микеллу Абрамову потратили в общей сумме порядка 7 млн рублей.

Всего зрители шоу заплатили за право проголосовать около 16 млн рублей.

Финал конкурса был показан позавчера. Участвовали девять детей. Победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина. За нее проголосовали 56,5% зрителей.

Этот результат привел к скандалу в Сети. Часть зрителей посчитала, что произошла «накрутка» голосов.

«Они думают, что вся страна глухая?» «В России все продается?» «Если такое происходит на центральном телеканале, то, получается, жителей нашей страны за людей не считают, деньги теперь превыше всего?» — возмущались в интернете.

Телевизионщики заявили, что имели место «некоторые аномальности» во время голосования и начали проверку итогов финала.