На курортах Азии и Африки возможны новые теракты, сообщает Telegraph со ссылкой на источники в разведке

Однако, как утверждают российские туроператоры, доля россиян, сдающих путевки из-за опасений терактов, невелика

Кении, Под угрозой могут оказаться популярные у туристов места в Индии Танзании и на Мальдивах . Атаки в этих странах будут планироваться по сценарию взрывов на Шри-Ланке . Из перечисленных Telegraph направлений, пожалуй, самое популярное у туристов — Мальдивы. Это островное государство, и курорты там расположены на атоллах, обустроенных специально для туристических целей — местных жителей там нет, населенные пункты сосредоточены на других островах.

Отели пятизвездочные, рассчитанные на состоятельную публику, и к вопросам безопасности там относятся очень щепетильно, говорит генеральный директор туроператора «Спейс Трэвел» Артур Мурадян . Он считает маловероятными атаки террористов на Мальдивах.

Артур Мурадян, генеральный директор туроператора «Спейс Трэвел»

«Надо очень четко подразделять на то, что есть государственная жизнь, она сосредоточена в Мале — это столица, она довольно небогатая, как ни странно, если сравнивать с другими курортами пятизвездочного отдыха. Население большей частью мусульмане. Поэтому я как раз и не вижу повторения каких то исламских радикальных проблем, поскольку государственной религией и так является ислам. С точки зрения безопасности, а Мальдивы очень строго следят за тем, как, чем и куда въезжают граждане других стран, я пока себе не представляю, как и зачем, и главное, в каком именно месте нужно нанести террористическую атаку, чтобы она большой урон нанесла».

Скорее всего, в зоне риска Индия, у которой напряженные отношения с соседним Пакистаном и которая часто подвергается атакам радикальных группировок. Если вспомнить громкую серию терактов в Мумбаи в 2008 году, то нападения совершались как на вокзалы и рестораны, так и на пятизвездочные отели. Поэтому предугадать, будет ли направлена атака на туробъекты или просто на места массового скопления людей, невозможно.

Ирина Тюрина. Что касается Кении и Танзании, то, прежде всего, туда едут на сафари, которое часто совмещают с отдыхом на побережье Индийского океана. Доля туристов из России здесь сравнительно невелика — туры дорогие. В прошлом году в Кении и Танзании отдыхали примерно 12 тысяч россиян. Говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Никакого нет смысла с точки зрения, я полагаю, террористов взрывать в сафари. Там же нет скопления народа вообще, джипы ездят, там 6-8 человек, все. А теракты бывали в столицах, где туристы практически не бывают, даже с экскурсионными целями не особенно. Прилетают и сразу уезжают либо в нацпарки, либо на побережье. Был теракт в 2017 году в Найроби. Там есть отели крупные, и в отелях, конечно, останавливаются иностранцы. И после вот этого теракта, там, конечно, очень сильно усилили заботу о безопасности. Российские туристы, как правило, в столицах не останавливаются».

Как ни парадоксально, но к угрозе расширения географии терактов привело подавление запрещенного в России ИГИЛ в Сирии и Ираке, пишет Telegraph. По мнению издания, лидерам организации не нужно удерживать территории, и теперь они сосредоточатся на террористических атаках, чтобы вновь заявить о себе. Кроме того, есть масса автономных ячеек, разделяющих идеологию ИГ, но напрямую с ним не связанных. Их отследить очень сложно, как и террористов-одиночек.

Как сообщала британская Guardian, властям Шри-Ланки было известно о готовящихся терактах, которые произошли 21 апреля. Индийские спецслужбы предупредили их за четыре месяца. Однако даже при наличии информации не всегда есть возможность предотвратить теракт, говорит президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации

«Даже сильные страны, у которых очень мощные спецслужбы, не всегда успевают должным образом отреагировать на полученную информацию, потому что все нюансы знает только та организация, которая планирует и реализует террористический акт. Сегодня существует более 300 крупных международных организаций. И все знают помимо ИГИЛ только две-три. А с мелкими — там несколько тысяч. И они постоянно развиваются, как грибы. Одна грибница загибается, другая растет как на дрожжах».

Существует мнение, что террористы совершают нападения для того, чтобы посеять панику, напугать. Поэтому выбираются наиболее уязвимые объекты — вокзалы, самолеты, отели, храмы.

Но, как утверждают российские туроператоры, доля россиян, сдающих путевки из-за опасений терактов, невелика. А через три-четыре недели после атаки интерес наших сограждан к стране, где она произошла, возвращается на прежний уровень.