На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

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Теракты на Шри-Ланке: произошел новый взрыв у церкви 

Рамблер 20 минут назад
В понедельник, 22 апреля, в Коломбо (Шри-Ланка), где накануне была совершена серия терактов, произошел новый взрыв. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, взорвалась бомба, заложенная в припаркованном у церкви микроавтобусе.
Очевидец рассказал Reuters, что взрыв произошел, когда сапер пытался обезвредить бомбу. На месте в этот момент находились сотрудники спецназа и Военно-воздушных сил Шри-Ланки. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных богослужений. По предварительным данным, большинство взрывов осуществили террористы-смертники. Полицейские также нашли на автовокзале в Коломбо 85 детонаторов для бомб.
По последним данным, жертвами атак стали 290 человек, ранения получили более 500.
По подозрению в причастности к терактам задержаны более 20 человек. Власти страны обвинили в организации атак «Таухид джамаат» (Джамаат ат-Таухид валь-Джихад, запрещенная в России террористическая организация). По мнению властей, у членов местной группировки могли быть связи с террористами из других стран.
Комментарии8
Происшествия , Видео , Reuters , Коломбо , Шри-Ланка
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