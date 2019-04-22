На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

Теракты на Шри-Ланке: произошел новый взрыв у церкви

В понедельник, 22 апреля, в Коломбо Шри-Ланка ), где накануне была совершена серия терактов, произошел новый взрыв. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, взорвалась бомба, заложенная в припаркованном у церкви микроавтобусе.

Очевидец рассказал Reuters, что взрыв произошел, когда сапер пытался обезвредить бомбу. На месте в этот момент находились сотрудники спецназа и Военно-воздушных сил Шри-Ланки. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных богослужений. По предварительным данным, большинство взрывов осуществили террористы-смертники. Полицейские также нашли на автовокзале в Коломбо 85 детонаторов для бомб.

По последним данным, жертвами атак стали 290 человек, ранения получили более 500.

По подозрению в причастности к терактам задержаны более 20 человек. Власти страны обвинили в организации атак «Таухид джамаат» (Джамаат ат-Таухид валь-Джихад, запрещенная в России террористическая организация). По мнению властей, у членов местной группировки могли быть связи с террористами из других стран.