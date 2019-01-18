Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу
Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель допустить иностранных специалистов в Керченский пролив.
Долги за газ захотели списать по всей России
Депутаты Смоленской думы предложили областной прокуратуре последовать примеру Чеченской республики и через суд добиться у «Газпрома» списания долгов населения за газ.
Чубайс вступил в перепалку с Соловьевым
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, упрекнувшему его в непрофессионализме.
Названа предварительная версия столкновения Су-34
Утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись над Японским морем во время учебно-тренировочного полета.
На МКС выявили критические проблемы
Оборудование на первом модуле Международной космической станции — функционально-грузовом блоке "Заря", запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков.
Депутаты введут права на электросамокаты
Депутаты Госдумы обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта.
Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину
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Украина нашла способ остановить «Северный поток–2»
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Россия затормозит экономику Белоруссии
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