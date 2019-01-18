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Главные события пятницы 

Рамблер 29 минут назад

Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель допустить иностранных специалистов в Керченский пролив.

Долги за газ захотели списать по всей России

Депутаты Смоленской думы предложили областной прокуратуре последовать примеру Чеченской республики и через суд добиться у «Газпрома» списания долгов населения за газ.

Чубайс вступил в перепалку с Соловьевым

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, упрекнувшему его в непрофессионализме.

Названа предварительная версия столкновения Су-34

Утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись над Японским морем во время учебно-тренировочного полета.

На МКС выявили критические проблемы

Оборудование на первом модуле Международной космической станции — функционально-грузовом блоке "Заря", запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков.

Депутаты введут права на электросамокаты

Депутаты Госдумы обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта.
Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину
https://sport.rambler.ru/boxing/41581721-rossiyskiy-bokser-obvinyaetsya-v-napadenii-na-zhenschinu/
Украина нашла способ остановить «Северный поток–2»
https://finance.rambler.ru/economics/41581941-ukraina-nashla-sposob-ostanovit-severnyy-potok-2/
Россия затормозит экономику Белоруссии
https://finance.rambler.ru/economics/41581759-rossiya-zatormozit-ekonomiku-belorussii/
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В мире , Видео , Германия
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