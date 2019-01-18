Путин согласился показать Керченский пролив европейцам

По его словам, разрешение на прибытие специалистов из Германии и Франции просила канцлер ФРГ Ангела Меркель

«Прошел месяц, но никто пока не приехал, а сегодня господин Маас передал мне предложение, которое "упаковывает" поездку в некий документ, а он, в свою очередь, должен быть согласован с Украиной», — сообщил Лавров.

Министр указал, что бумаги еще только получены, и их нужно изучить. Однако если идея состоит в том, чтобы сделать из приезда специалистов политическую процедуру, в которой решать будет Украина, то «мы рискуем оказаться в той же ситуации, что оказался нормандский формат», добавил глава российского МИД.

Ранее Маас подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

Нормандский формат — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, а также законодательное закрепление особого статуса региона.