Названа предварительная версия столкновения Су-34

Истребители Су-34 могли столкнуться на Дальнем Востоке из-за ошибки пилотирования, рассказал ТАСС собеседник в силовых структурах.

Утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись над Японским морем во время учебно-тренировочного полета.

По словам собеседника ТАСС в силовых структурах, предварительной причиной соприкосновения истребителей считается ошибка пилотирования, а отказ техники — исключен.

Министерстве обороны России уже рассказали о том, что пилоты самолетов катапультировались, а также о том, что один из них был обнаружен подающим световые сигналы на спасательном плоту в море.

В поисках оставшихся летчиков примут участие шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских судна.

В Минобороны описали метеоусловия спасательной операции как сложные — сильный ветер и волнение в четыре балла.