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Названа предварительная версия столкновения Су-34 

Рамблер + ещё 78 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Истребители Су-34 могли столкнуться на Дальнем Востоке из-за ошибки пилотирования, рассказал ТАСС собеседник в силовых структурах.
Утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись над Японским морем во время учебно-тренировочного полета.
По словам собеседника ТАСС в силовых структурах, предварительной причиной соприкосновения истребителей считается ошибка пилотирования, а отказ техники — исключен.
В Министерстве обороны России уже рассказали о том, что пилоты самолетов катапультировались, а также о том, что один из них был обнаружен подающим световые сигналы на спасательном плоту в море.
В поисках оставшихся летчиков примут участие шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских судна.
В Минобороны описали метеоусловия спасательной операции как сложные — сильный ветер и волнение в четыре балла.
Происшествия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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