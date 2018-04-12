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Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
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Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода 

Рамблер 1 час назад

Трамп стал жертвой перевода

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут объясняться неточным переводом, заявил «Ведомостям» кандидат политических наук Василий Кашин. По его словам, журналисты канала Fox News, который Трамп предпочитает в качестве источника информации, процитировали неверный перевод с арабского заявления посла РФ в Ливане Александра Засыпкина о том, что Россия собьет американские ракеты и уничтожит технику, из которой они будут выпущены по Сирии.

Голливудский актер приехал в Донецк

Американский актер русского происхождения Питер фон Берг, игравший у Вуди Аллена и в сериале «Карточный домик», посетил Донбасс, сообщает «Донецкое агентство новостей». Голливудский актер по приглашению своего друга прибыл в Донецк, где провел творческую встречу в местном музыкально-драматическом театре имени Бровуна и увидел места обстрелов.

Мошенники освоили «золотые парашюты»

Российские компании все чаще используют так называемые «золотые парашюты» для вывода средств, сообщает «Коммерсант». Мелкие фирмы переводят крупные суммы на счет физического лица якобы в качестве компенсации сотруднику при увольнении, однако доказать незаконность операции банкам весьма затруднительно, в связи с чем они вынуждены блокировать их «на свой страх и риск».

Россию назвали злодейкой

Россия «зарекомендовала себя в роли злодея», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Расшифровка ее брифинга опубликована на официальном сайте администрации США. При этом Сандерс выразила надежду на то, что когда-нибудь Россия «изменит поведение» и начнет играть другую роль в мировой политике.

Британцев пугают русскими законами

Британский таблоид Daily Express предупредил читателей о «необычных» российских законах. Так, фанатам, которые намерены посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года стоит всегда иметь при себе паспорта, иначе можно получить штраф, не стоит фотографировать «все подряд» и ездить на автомобиле с грязными и пыльными номерами.
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