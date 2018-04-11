Голливудский актер из «Карточного домика» посетил Донецк 

Донецк посетил голливудский актер Питер фон Берг, который исполнил роль главы МИД России Ивана Бугаева в сериале «Карточный домик».
Он провел творческую встречу в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. Бровуна, на которой обсуждались традиции кино, театра и особенности режиссерского искусства за рубежом, творчество Шекспира и создание «киноленты видений».
Берг сообщил, что приехал по приглашению друга. В Донецке актер останется до 15 апреля, передает «Донецкое агентство новостей».
«Еще толком не успел познакомиться с городом, но уже видел места обстрелов», — рассказал он.
Питер фон Берг — американский актер русского происхождения. Снялся почти в двух десятках фильмов и сериалов, включая «Закон и порядок», «Убийство на Брайтон-Бич», «Изгой», «Американцы».