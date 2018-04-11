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Голливудский актер из «Карточного домика» посетил Донецк
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Голливудский актер из «Карточного домика» посетил Донецк 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Донецк посетил голливудский актер Питер фон Берг, который исполнил роль главы МИД России Ивана Бугаева в сериале «Карточный домик».
Он провел творческую встречу в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. Бровуна, на которой обсуждались традиции кино, театра и особенности режиссерского искусства за рубежом, творчество Шекспира и создание «киноленты видений».
Берг сообщил, что приехал по приглашению друга. В Донецке актер останется до 15 апреля, передает «Донецкое агентство новостей».
«Еще толком не успел познакомиться с городом, но уже видел места обстрелов», — рассказал он.
Питер фон Берг — американский актер русского происхождения. Снялся почти в двух десятках фильмов и сериалов, включая «Закон и порядок», «Убийство на Брайтон-Бич», «Изгой», «Американцы».
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