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Белый дом назвал Россию «злодеем»
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Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода

Белый дом назвал Россию «злодеем» 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Susan Walsh / AP Photo
Перед Москвой стоит задача помочь Вашингтону решить, является ли Россия врагом США или нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Мы считаем, что русские зарекомендовали себя в роли злодея. Мы надеемся, что это изменится», — сказала она, отвечая на вопрос, считают ли американские власти Россию «врагом». «России необходимо сыграть роль в определении этого», — добавила Сандерс.
Ранее 12 апреля кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает Россию «опасностью для страны», и время мягкой политики США в отношении Москвы прошло.
11 апреля Сандерс рассказала, что, по мнению Трампа, Россия причастна к химической атаке в Сирии, поскольку поддерживает президента Башара Асада и «не смогла гарантировать уничтожение Дамаском запасов химического оружия».
Минфин США 5 апреля ввел против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний новые санкции.
Кроме того, за сотрудничество с фигурантами санкционного списка американские власти обещают карать — вводить новые ограничения. Также Конгресс США готовит еще два типа ограничений в связи с действиями России в Сирии и предполагаемой причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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